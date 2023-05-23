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Общество23 мая 2023 8:47

Шестерых пропавших туристов-иностранцев ищут спасатели на склоне Эльбруса

Вертолет из Минвод вылетел на поиски пропавших на Эльбрусе туристов из Беларуси
Залина ТАТАРОВА
Залина ТАТАРОВА
Туристы перестали выходить на связь при восхождении

Туристы перестали выходить на связь при восхождении

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Группа из шестерых туристов пропала на западном склоне Эльбруса на территории КЧР. Они приехали на Северный Кавказ из Беларуси.

Сообщение о пропаже гостей региона поступило в диспетчерскую службу около 9:30 утра. Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КЧР приступил к поиску группы в Карачаевском районе, на западном склоне горы Эльбрус.

Шесть туристов из Республики Беларусь не были зарегистрирована в подразделениях ведомства, что затрудняет проведение поисковой операции, отметили в местном управлении МЧС.

— На поиски выехали спасатели Карачаево-Черкесского ПСО МЧС России им. В.М. Дзераева, оперативная группа ЦУКС в составе 9 человек, 2 единиц техники. Для поиска туристов рассматривается вопрос о привлечении авиации (вертолет МИ-8) из Минеральных Вод, — рассказали в ведомстве.

Позднее в МЧС уточнили, что заявка на привлечение вертолета уже отправлена. Однако в ставропольском управлении указали, что отправка авиации будет зависеть от погодных условий.

Поиски пропавших продолжаются уже более двух часов. На данный момент нет информации о найденных туристах — живых или погибших.

Как сообщил источник «КП-Ставрополь», знакомый с ситуацией, восхождение возглавлял врач минской больницы — возможно, это повышает шансы пропавших на выживание. Туристы должны были вернуться еще два дня назад, однако об их пропаже сообщили спасателям лишь 23 мая.

В начале мая поисково-спасательный отряд МЧС России спас несовершеннолетнего со склона Эльбруса. Парня сковала горная болезнь.

Происшествия: ЧП