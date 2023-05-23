Шестерых пропавших туристов-иностранцев ищут спасатели на склоне Эльбруса

Туристы перестали выходить на связь при восхождении Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Группа из шестерых туристов пропала на западном склоне Эльбруса на территории КЧР. Они приехали на Северный Кавказ из Беларуси.

Сообщение о пропаже гостей региона поступило в диспетчерскую службу около 9:30 утра. Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КЧР приступил к поиску группы в Карачаевском районе, на западном склоне горы Эльбрус.

Шесть туристов из Республики Беларусь не были зарегистрирована в подразделениях ведомства, что затрудняет проведение поисковой операции, отметили в местном управлении МЧС.

— На поиски выехали спасатели Карачаево-Черкесского ПСО МЧС России им. В.М. Дзераева, оперативная группа ЦУКС в составе 9 человек, 2 единиц техники. Для поиска туристов рассматривается вопрос о привлечении авиации (вертолет МИ-8) из Минеральных Вод, — рассказали в ведомстве.

Позднее в МЧС уточнили, что заявка на привлечение вертолета уже отправлена. Однако в ставропольском управлении указали, что отправка авиации будет зависеть от погодных условий.

Поиски пропавших продолжаются уже более двух часов. На данный момент нет информации о найденных туристах — живых или погибших.

Как сообщил источник «КП-Ставрополь», знакомый с ситуацией, восхождение возглавлял врач минской больницы — возможно, это повышает шансы пропавших на выживание. Туристы должны были вернуться еще два дня назад, однако об их пропаже сообщили спасателям лишь 23 мая.

В начале мая поисково-спасательный отряд МЧС России спас несовершеннолетнего со склона Эльбруса. Парня сковала горная болезнь.