«Мне помогли близкие люди и, конечно, врачи»: Мария из Ставрополя рассказала, как она приняла свой психиатрический диагноз

Фото: ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая специализированная психиатрическая больница №1»

За последние несколько лет биполярное аффективное расстройство обрело неожиданную популярность в массовой культуре — музыканты посвящают ему песни, а порой и целые альбомы, им «болеют» герои любимых сериалов, а сам термин «биполярочка» породил массу интернет-мемов и прочно вошел в нашу жизнь.

Что такое биполярное расстройство личности? Это психическое заболевание, проявляющееся в виде аффективных состояний: маниакальных, депрессивных, иногда смешанных.

Героиня нового выпуска программы, подготовленной совместно со Ставропольской психиатрической больницей, Мария говорит о своем диагнозе легко, даже с улыбкой. Но это сейчас.

Фото: Фото: ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая специализированная психиатрическая больница №1»

После рождения ребенка у девушки началась послеродовая депрессия. На не совсем привычное поведение молодой матери обратила внимание её свекровь.

– Я уходила на занятия и прощалась с сыном каждый раз, как в последний, – рассказывает Мария. – А потом могла даже не поехать на занятия, избегала людей, уходила в такие места, где меня не мог бы увидеть никто из знакомых. Мне хотелось потеряться.

Беременность, роды, сессии – всё это не совсем хорошо отразилось на психическом состоянии девушки. Врачи Ставропольской психиатрической больницы поставили диагноз. Принять его Марии было непросто: она отказывалась лечиться, не хотела пить таблетки. Помогли близкие люди, признается она, и, конечно, врачи.

Фото: ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая специализированная психиатрическая больница №1»

Забота и поддержка родных очень важны и необходимы, чтобы держать болезнь под контролем. Заболевшему нужно знать и ощущать, что он не одинок, что ему есть к кому обратиться, что его окружают люди, способные помочь ему в критический момент. И хотя психическое заболевание требует терпения и контроля, должное лечение позволяет жить полноценно. Реальные истории – отличный тому пример.

Историю Марии, прошедшей путь от постановки диагноза до полноценной жизни, слушайте в подкасте.

А узнать больше о психических расстройствах и методах их лечения можно на сайте Ставропольской психиатрической больницы.