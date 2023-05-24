Ночная буря принесла разрушения и убытки горожанам Фото: Залина ТАТАРОВА

Над Ставрополем в ночь с 23 на 24 мая разразился обещанный шторм. Если верить метеорологам, на город выпали беспрецедентные 60 миллиметров осадков. Как жители пережили страшную ночь и какие последствия город разгребает с утра? Собрали хронологию в материале «КП-Ставрополь».

До какого числа штормовое предупреждение в Ставрополе

Днем во вторник МЧС по Ставропольскому краю предупредили — стихия будет бушевать в крае целых четыре дня. На 23, 24, 25 и 26 мая синоптики прогнозировали ливень, град, грозу и шквалистый ветер с порывами 20-23 метра в секунду.

«Повышается вероятность происшествий природного характера: затопление низин, нарушение работы дренажных систем, ухудшение условий дорожного движения и увеличением числа аварий, повреждения ЛЭП, повреждение кровли, стекол и слабо закрепленных конструкций», — сообщали в ведомстве.

Метеорологи оказались правы. Ночь с 23 на 24 мая для ставропольцев стала крайне неспокойной.

Видео молний в Ставрополе 23 05 2023

На нескольких улицах Михайловска не было света. На перебои с электричеством жаловались и жители Ставрополя.

В Горэлектросети сообщили «Комсомолке», что ночью вышли из строя три фидера. На улицах Бурмистрова, Репина и Трунова без электроснабжения остались 868 абонентов. На Перспективной, Салова, Узорной, Савченко и части 45-й параллели — 112 абонентов. На части улиц Октябрьская, Федеральная и бульвара Зеленая Роща свет отключили у 612 абонентов.

Всего электричество пропало почти у 1,6 тысячи домовладений.

Проливной дождь в Ставрополе затопил дороги

На некоторых улицах — особенно на юге Ставрополя — дороги затопило настолько, что некоторые машины практически скрылись под водой. В соцсетях появилось видео, как два авто потеряли управление и просто поплыли по улице.

Около полуночи одна из горожанок поделилась с «КП-Ставрополь», что застряла на работе и не может уехать домой по затопленным дорогам.

В такую погоду неизбежны ДТП. Жители Ставрополя засняли столкновение на улице Голенева. По информации очевидцев, никто не пострадал.

ДТП на улице Голенева. Фото: тг-канал КП-Ставрополь

Возле торгового центра на Доваторцев сорвало три таблички (одна похожа на автономер). Из левого прохода у маленького здания они доплыли до троллейбусного парка и завернули направо.

На улице Голенева повалило дерево, а саму улицу затопило. Сорвало линии электропередачи.

На улице Льва Толстого обрушилось еще одно дерево. Ствол повалился на многоэтажку.

Дерево упало на многоэтажку по улице Льва Толстого. Фото: тг-канал КП-Ставрополь

В северо-западной части Ставрополя дерево рухнуло прямо на припаркованное авто. То же самое произошло в районе психиатрической больницы.

По улице Пригородная люди оказались заперты в доме — ливень затопил подходы к пяти жилым домам. А в многоэтажке на Кулакова «потек» потолок. Пострадала водосточная система, и вода хлынула прямо в подъезд. На той же улице в доме 5/2 из-за дождя обвалился потолок.

Шторм добрался и до Михайловска. По словам очевидцев, затопило не только улицы, но и огороды. Многие лишились урожая.

При этом, пока большинство ставропольцев нервно прислушивалось к раскатам грома за окном, молодым влюбленным все оказалось нипочем. Подписчики телеграм-канала «КП-Ставрополь» поделились видео с парочкой, которая радостно кружится и целуется на фоне бушующей стихии прямо под проливным дождем.

Последствия проливного дождя с грозой в Ставрополе

Ночью губернатор Ставрополья Владимир Владимиров рассказал о последствиях стихии в Ставрополе и Шпаковском округе. Глава региона заверил, что власти держат ситуацию под контролем.

— Ставрополь и ряд других территорий края столкнулись со стихией. Шквалистый ветер, сильный ливень, гроза привели к перебоям с подачей электроэнергии, есть упавшие деревья. Сейчас гроза стихает. Муниципальным администрациям в ближайшие часы необходимо провести оценку ущерба и начать аварийно-восстановительные работы. Первостепенное внимание — состоянию дорожной сети, уборке упавших веток и деревьев, восстановлению нормальной работы сетей энергоснабжения, — написал Владимиров в час ночи.

Утром городские власти подвели итоги бурной ночи. Вот что сообщила мэрия Ставрополя:

- 71 заявка поступила в единую диспетчерскую службу в связи с последствиями непогоды, по состоянию на 10:30 утра было отработано 11;

- За ночь на Ставрополь выпало больше месячной нормы осадков;

- Сильнее всего пострадала улица Пригородная — жители пяти домов оказались заблокированы из-за затопленных подходов;

- 1,5 метра кровельной водосточной системы по адресу Кулакова, 51 были разрушены, управляющая компания экстренно починила поломку, квартиры не пострадали.

- 87 человек и 31 единица техники устраняют последствия шторма;

- Главы районных администраций ночью были отправлены на обследование территорий, рассказал мэр города Иван Ульянченко.

- Экстренные службы города находятся в повышенной готовности — по прогнозам непогода продолжится до 26 мая.