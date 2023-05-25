Фото: управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства Ставрополья

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров 25 мая озвучил ежегодное послание правительству региона. В речи глава края рассказал не только об итогах прошлого года, но и планах на нынешний. В «КП-Ставрополь» собрали самое главное из послания губернатора.

Владимир Владимиров начал послание с приоритетов в работе правительства Ставрополья:

Далее глава региона призвал участников специальной военной операции баллотироваться в органы исполнительной и законодательной власти. Для этого было решено создать отдельные кадровый проект для трудоустройства ветеранов СВО.

— Предлагаю вам попробовать себя на ответственных должностях в органах власти и местного самоуправления, в общественных и политических организациях, – обратился Владимир Владимиров к участникам СВО

Губернатор обратил внимание на то, что жители Ставрополья отправили в фонд поддержки бойцов СВО более 150 млн рублей. В регионе с начала спецоперации начали выпускать бронежилеты и печи. При этом военнослужащим отправили более 3000 тонн гуманитарной помощи.

Фото: управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства Ставрополья

За 2022 год на Ставрополье построили 8 детских садов и 2 школы, и на этом в регионе не планируют останавливаться. Еще 6 детских садов и 6 школ откроются до следующего года, а в этом году отремонтируют образовательные учреждения, чтобы дети вернулись на учебу в новые кабинеты.

Курорты КМВ начнут принимать бойцов СВО для реабилитации. Губернатор Ставрополья заявил о необходимости как минимум один раз в год пройти санаторно-курортное лечение. А для тех, кому необходима медицинская реабилитация, там можно будет пройти оздоровление.

Волонтеров на Ставрополье начнут поддерживать субсидиями. На эти цели выделят не менее 30 млн рублей. Губернатор поручил правительству подготовить нормативную базу для поддержки волонтерского движения. Сейчас в крае работают 540 общественных объединений, в которых участвуют 250 тысяч волонтеров.

Фото: управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства Ставрополья

Губернатор поручил привлечь в край инвестиции на 300 млрд рублей. В 2022 году уровень валового регионального продукта сохранился на достигнутом в прошлые годы и составил 1 трлн 142 млрд рублей, а сейчас, считает Владимиров, этот порог можно перешагнуть и увеличить объем инвестиций.

Экспорт товаров со Ставрополья за рубеж вырос на 21% в 2022 году и составил 2 млрд 648 млн рублей. При этом экспорт продовольствия за прошлый год увеличился на 14,5%.

Прямые линии в социальных сетях станут обязательными для всех краевых руководителей органов исполнительной власти во втором полугодии. Губернатор считает, что прямое общение с людьми является важной частью взаимодействия.

Фото: управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства Ставрополья

— Всем главам городских и муниципальных округов также настоятельно рекомендую активно включиться, – сказал губернатор Владимир Владимиров.

Также губернатор Ставропольского края объявил 2023-й Годом защитников Отечества. С этими словами он сказал, что сейчас главная задача региона – сделать все для победы в специальной военной операции.