Ставрополье переживает экономический бум в сфере онлайн-торговли: каждый второй горожанин закупается в интернете

Этой весной Минэкономразвития региона рассказало: в Ставропольском крае за год в интернете «наторговали» на 28 млрд рублей. Этот показатель товарооборота в два раза выше, чем годом ранее. А если представить его как долю в общем объеме оборота розничной торговли, он составляет 4,5%.

Если сравнить процент с общероссийским, Ставрополье пока отстает. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) приводит данные: по стране интернет-торговля достигла 11,6% — в общем объеме розничных продаж. Хотя этот тот случай, когда мериться показателями, распределять аутсайдеров и лидеров бессмысленно.

Куда важнее тренд — интернет-торговля за судьбоносный год в нашем крае выросла в два раза. Еще одно доказательство привлекательности такого формата продаж: в Невинномысске в январе начали строительство логистического центра стоимостью более 3,4 млрд рублей.

Драйвером для E-com (расшифровывается и переводится как «электронная коммерция» — бизнес, связанный с покупкой и продажей через Интернет) стала почти забытая пандемия. Люди «приучились» покупать все нужное (и не очень нужное, но такое интересное!) дистанционно. Бизнес все сильнее напирает на торговлю через маркетплейсы — платформы, позволяющие бесшовно и безгранично проводить частные сделки практически со всей страной и развивать бизнес.

ЧТО ЧАЩЕ ВСЕГО ЗАКАЗЫВАЮТ

Президент АКИТ Артем Соколов объясняет, что показатели интернет-торговли объясняются тем, что этот канал продаж — еще достаточно молодой.

— Он только развивается и не достиг своего пика. У него большой потенциал развития, — говорит эксперт. — Сегодня на первый план выходят два его главных преимущества. Первое — возможность быстрого поиска необходимых товаров. Особенно заметно это стало в течение последнего года, когда ситуация в классической рознице была нестабильной из-за ухода ряда брендов и закрытия их магазинов. В то же время компании интернет-торговли предлагали клиентам весь необходимый ассортимент, без ограничений по географии местоположения покупателя. Вторая причина, по которой россияне все охотнее обращаются к онлайн-заказам, — возможность сравнить стоимость товара на разных площадках и выбрать оптимальный вариант покупки.

Артем Соколов приводит интересную статистику. До пандемии на Москву, Санкт-Петербург и Подмосковье приходилось вплоть до 80% онлайн-продаж. Сейчас в Москве — всего 19,4%. Но это не потому, что столица «просела». Скорее, покупатели из регионов вносят все более весомый вклад в общие цифры.

О кратно растущем интересе к виртуальной торговле свидетельствует и новое исследование компаний GfK Rus и Яндекс Маркет. Его проводят ежегодно. По итогам 2022-го доля горожан, которые хотя бы раз за год сделали онлайн-покупку, выросла до 58%. В 2021 году таких было 52%.

Сухие проценты можно выразить через более понятную статистику: каждый второй человек в Ставрополе, Ессентуках. Пятигорске, Кисловодске хоть раз за последний год что-то купил в интернете. Их уже абсолютное большинство — больше 50%. И если тренд продолжится, в чем пока не приходится сомневаться, очень скоро статистика зазвучит так: «Двое из трех жителей края что-то покупали в Сети».

Чаще онлайн-шопинг практикуют женщины, причем на заре экономической самостоятельности. Самые активные покупательницы — дамы от 16 до 26 лет. Их доля за год выросла до 65%, мужчин того же возраста — до 51%. Доля онлайн-покупателей в возрасте 16 – 24 лет выросла за год до 69% — 15 процентных пунктов. Продолжает также расти аудитория старше 45 лет.

Данные тандема GfK Rus и Яндекс Маркета говорят, что среди товаров, которые покупали именно в российских интернет-магазинах за последний год, 58% — средства личной гигиены: шампуни, гели, мыло, уходовые средства. Среди всех интернет-покупателей большинство приобретало товары в этой категории хотя бы раз за год. Одежда и обувь заняла второе место (56%), хотя годом ранее была топ-1. На третьем месте — продукты (55%).

Если предметно говорить о Ставропольском крае, у нас в лидерах продаж: детское питание, бакалея (чай, кофе, какао), посуда и кухонные принадлежности, косметика и уход для волос, подгузники, стиральные порошки, корма для животных, косметика.

— Привычка к онлайн-покупкам еще больше укрепилась в 2022 году. Онлайн выбирают как удобный канал-покупок те, кому надо быстро, нет времени зайти магазин, кто живет в отдаленных регионах. Кроме того, интернет-торговля оказалась чрезвычайно востребована на фоне стремления покупателей рационализировать свои траты, — объясняет президент АКИТ Артем Соколов стремление покупать онлайн даже товары первой необходимости .

САМОВЫВОЗ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ

Исследование также отвечает на вопрос: как ставропольцам удобно покупать и получать товар. Неоспоримый лидер — самовывоз. Им пользовались 74% опрошенных. 53% считают его самым удобным. Остальные места заняли курьерская доставка и срочная доставка, почта или постамат.

Сегодня, когда гуляешь по Ставрополю или куда-то держишь путь, невозможно не встретиться взглядом с желтой, синей или фиолетовой вывеской одного из российских маркетплейсов. Это пункты выдачи заказов, сокращенно ПВЗ. Однако гиганты E-com часто не сами управляют ими. Развивать пункты самовывоза помогают местные предприниматели. Хотя «помогают» — это, скорее, дипломатичный «эвфемизм». Уместнее это назвать взаимовыгодным бизнесом.

Ставрополец Алексей Лупанов еще в 2006 году основал крупную платежную систему — «Центр управления платежами». Два года назад решил попробовать новый бизнес. Собеседник рассказывает: в октябре 2021 года открыл ПВЗ Яндекс Маркета — в микрорайоне «Перспективный». Через месяц — еще один пункт в соседнем квартале. Предприниматель тестировал бизнес семь месяцев, потом начал расширять сеть.

Алексей Лупанов

Сейчас у компании Алексея — для управления ПВЗ он основал еще одну компанию — 48 пунктов выдачи заказов Яндекс Маркета. К слову, запускать отдельную фирму — так называемую управляющую компанию, которая сосредоточится на менеджменте большой сети, — необязательно. Некоторые в статусе ИП открывают один – два ПВЗ и работают. Владелец пункта, чтобы сэкономить деньги, может быть еще и оператором. Или часто это становится семейным бизнесом.

Запустив новый бизнес, Алексей еще и «прокачивает» экономику родного края. Сегодня в штате компании 120 человек. Это и сотрудники, выдающие заказы, и бухгалтеры, менеджеры и прочие специалисты для его обслуживания.

— Средний фонд оплаты труда оператора по графику 2/2 — 21 000 рублей. Премия за каждые выданные 500 заказов — 1000 рублей. Портреты гостей-клиентов? Все: от детей до пенсионеров. После локдауна и ковида изменились культура и привычки потребления, особенно в крупных городах. Люди все меньше ходят по магазинам. Им хочется выбирать товары через витрины маркетплейсов и получать их в ПВЗ у дома либо через курьеров. Мы понимаем (как бизнес — прим.авт.), что онлайн торговля — это уже настоящее и будущее рынка потребления. Поэтому инвестируем значительные ресурсы в этот проект, — поделился Алексей.

По прогнозам ставропольца, E-com будет и далее поглощать офлайн-рынок. Производители товаров уже напрямую заключают договоры поставок с маркетплейсами. А рядовой покупатель продолжит голосовать рублем за онлайн-шопинг.

— В этом сегменте повышенный спрос наблюдается с 2020 года, когда пандемия спровоцировала стремительные темпы развития интернет-торговли. Скорость получения заказа для клиентов становится одним из определяющих критериев выбора, а максимально быстро доставить товар можно, только если он у тебя «под рукой», а значит нужны подходящие складские помещения. Что касается пунктов выдачи заказов, где, в отличие от жителей крупных городов, покупатели в регионах предпочитают забирать свои покупки, то их количество, безусловно, тоже будет увеличиваться по мере роста объемов интернет-торговли, — поделился Артем Соколов из АКИТ.

КСТАТИ

Онлайн люди тратят больше?

— Считать по размеру среднего чека не совсем корректно, поскольку он в разных категориях сильно отличается. Например, в категории «цифровая и бытовая техника» по итогам года в интернете он составил 12 519 рублей, а в категории «продукты питания» — 1109 рублей. Актуальных данных по офлайн-ритейлу у нас нет, но, скорее всего, эти цифры сопоставимы с покупками в классической рознице. Есть нюанс: средние чеки практически во всех категориях в интернете за прошедший год снизились или выросли незначительно, соответственно уровню инфляции. При этом объемы продаж на российских площадках увеличились на 33%, а значит россияне не стали больше платить за онлайн-покупки, однако делают заказы значительно чаще.