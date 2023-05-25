В рабство за 15 тысяч: на Ставрополье конокрада отправили в СИЗО за продажу бездомного

Фото: пресс-служба судов Ставропольского края

Житель Шпаковского округа на Ставрополье 25 мая отправился в СИЗО по подозрению в продаже человека. Теперь 30-летнему Игорю (имя изменено) с богатой криминальной историей светит до 10 лет за решеткой.

Игорь родился в селе Птичьем Шпаковского округа. К 30 годам он уже прочно закрепился на учете в полиции, как «проблемный» гражданин.

В начале своей криминальной карьеры ставрополец попался на несерьезном нарушении. Как-то в марте 2011 года в полицию позвонила женщина из села Донского в Изобильненском районе. Она сообщила, что пьяный мужчина дебоширит посреди дороги и мешает движению транспорта.

Пьяный дебош принес парню первые проблемы с законом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудники выехали на место и обнаружили нетрезвого 19-летнего Игоря. Тогда он еще не был судим, не обзавелся семьей и не получил документы об образовании. Пьяная выходка закончилась лишь штрафом.

Но уже через полгода у Игоря начались серьезные проблемы с законом. В родном селе Птичьем парня поймали на краже.

В сентябре 2011 года ночью из незапертого сарая местной жительницы пропала рыжая кобыла стоимостью 30 тысяч рублей. Пятилетняя лошадь была без подков, и у нее не хватало клока шерсти, рассказала хозяйка полицейским.

Хозяйка рыжей лошади заметила пропажу утром Фото: Иван МАКЕЕВ

Конокрада объявили в розыск, и выяснилось, что угнал лошадку все тот же Игорь. По факту кражи возбудили уголовное дело, а хозяйка заявила о 30-тысячном ущербе в полицию. Но судьба кобылы осталась неизвестной.

В следующий раз наш герой засветился в криминальных сводках уже в 2012 году. Ровесница Игоря с такой же фамилией — возможно, жена или родственница — прописала 26-летнего мужчину у себя на даче. Недвижимость находилась все в том же селе Птичьем.

Но выяснилось, что регистрация фиктивная — Игорь и не собирался там жить, а сам дом вообще не пригоден для жилья. Девушка во всем призналась, уголовное дело возбудили по соответствующей статье.

Все это время мужчина каким-то образом выходил сухим из воды — ни одно из дел, судя по открытым данным, так и не дошло до суда. Но в 2023 году 30-летний Игорь попал в действительно серьезную передрягу.

— Дело возбудили из-за того, что он продал кому-то бездомного мужчину в рабство. Как и зачем — пока непонятно, но на этом он заработал 15 тысяч рублей, — рассказал «КП-Ставрополь» осведомленный источник.

За продажу бездомного мужчины подозреваемый получил 15 тысяч рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

В четверг, 25 мая, в официальной пресс-службе судов Ставрополья сообщили, что Ленинский районный суд избрал подозреваемому в купле-продаже человека меру пресечения. Отмечается, что при сделке к «живому товару» применяли физическое насилие.

Теперь избежать серьезного наказания Игорь вряд ли сможет — в отличие от украденной 12 лет назад лошади, продажа человека может закрыть его за решеткой на срок до десяти лет. И, видимо, суд учел неспокойное прошлое подозреваемого, потому что дожидаться окончания следствия мужчина будет в следственном изоляторе.