На Ставрополье надвигается 30-градусная жара с дождем и градом

Дожди задержатся на Ставрополье.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
30-градусную жару, а также ливневые дожди с градом и шквалом прогнозируют синоптики на воскресенье 28 мая в Ставропольском крае.
По данным регионального гидрометцентра, днем 28 мая на территории края ожидается до + 25 - + 30 градусов жары, а также сильные грозовые дожди, местами с градом и шквалом. При порывах скорость ветра может составлять 20 – 23 метра в секунду. К ночи температура воздуха опустится до +14 - +19 градусов тепла. Также возможен дождь с градом и шквалом.
Фото: stavpogoda.ru
В краевой столице днем 28 мая ожидается до +27 градусов тепла и без существенных осадков, ветер восточный 8 – 10 метров в секунду. Ночью возможен кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха составит +14 – +16 тепла.
Вероятность грозовых дождей с градом и шквалистым ветром сохранится и в начале трудовой недели. Штормовое предупреждение будет действовать до 29 мая включительно.