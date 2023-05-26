20 лет за видеоурок: на Ставрополье отец воспитывал сына фильмами для взрослых

О таких методах воспитания узнала мать и сообщила в полицию Фото: Антон СОКОЛОВ

В Ставропольском крае завели уголовное дело на 59-летнего отца-психолога, который развлекал сына фильмами «18+».

В Пятигорске родитель включал дома видео для взрослых, чтобы «воспитать в сыне культуру половых отношений». О таких методах «учения» узнала мать. Она пожаловалась на мужа в полицию. Отца задержали. Расследуется уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера», за что ему грозит до 20 лет лишения свободы.

СУ СКР по Ставрополью прокомментировало все это «КП-Ставрополь» так:

– Следственными органами краевого управления СКР расследуется уголовное дело, в рамках которого будут установлены все обстоятельства произошедшего, – ответили в ведомстве.

В других преступлениях против половой неприкосновенности мужчину не уличили. Однако бывают случаи, когда злоумышленников ловили на систематических попытках воспитывать детей в интимных вопросах.

Например, в Кузбассе 37-летний мужчина три года говорил о половых отношениях со случайными подростками в сети. Чтобы втереться в доверие, он писал с фейкового аккаунта, который наполнял юношескими фотографиями. Следствие уверено, что половым просвещением дело не ограничивалось – взрослый просил у своих жертв интимные фотографии и отправлял свои.

Всего от действий злоумышленника пострадало более десятка детей. За насильственные действия сексуального характера (132 статья УК РФ) и распространение непристойного контента (242.1 статья УК РФ) кузбассовец получил 12,5 лет в колонии строгого режима.