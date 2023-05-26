Восемь месяцев плена: с Украины вернулись три разведчика из Осетии и со Ставрополья

Фото: пресс-служба Росгвардии

Три разведчика Росгвардии из Ставропольского края и Северной Осетии вернулись домой после восьмимесячного украинского плена. Военнослужащие оказались в западне после боя, в котором ранили их сослуживца. Солдат не мог идти, так что целых 7 суток пришлось нести бойца на себе. Боеприпасы закончились еще во время сражения. Военные осторожно шли день ото дня к своим. Поиски сослуживцев привели их не к спасению, а в плен. Группа попала в засаду, сражаться с противником было просто нечем.

— Дневного света, считай, не видели вообще. Жили в подвальном помещении <...> Морально духом не падали, поддерживали друг друга, – вспоминает плен один из освобожденных военнослужащих.

Фото: пресс-служба Росгвардии

Восемь месяцев разведчики провели в плену. Теперь же их удалось освободить и вернуть домой. Ночью 25 мая самолет с военнослужащими приземлился в Москве. У трапа их встречали сослуживцы и руководство. Подробности рассказали в пресс-службе Росгвадрии.

— Хочу сказать спасибо военнослужащим Росгвардии и всем, кто помог в освобождении ребят, – отметил помощник директора Росгвардии, генерал-лейтенант Юрий Котов, который также принял участие в мероприятиях по освобождению бойцов из плена.

Фото: пресс-служба Росгвардии

Сейчас с солдатами будут работать специалисты Главного военного клинического госпиталя Росгвардии. Военнослужащим окажут медицинскую помощь, а дальше они вернутся домой к родным и близким. С которыми уже успели связаться по телефону.

— Матери позвонил. Конечно, слезы радости. С женой разговаривал, реакция такая же. Домой приеду и хочу собрать родных, друзей за одним столом. Вопросов много, пообщаться будет о чем, – рассказал о своих планах боец.

Все трое могут вернуться в бой, так как выразили желание и дальше служить в рядах войск национальной гвардии РФ и выполнять задачи в зоне спецоперации на Украине. Но этот вопрос решится после реабилитации бойцов.