Трех жителей Кабардино-Балкарии задержали за участие в банде Басаева и Хаттаба

Еще трех боевиков банды Басаева и Хаттаба задержали сотрудники правоохранительных органов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Три жителя Кабардино-Балкарии ответят за совершенное в 2000 году нападение на военнослужащих в составе банде Басаева и Хаттаба. Новых фигурантов продолжают находить правоохранительные органы, даже сейчас на участников группировки заводят уголовные дела. О задержании трех злоумышленников сообщили в пресс-службе СУ СК России.

— Во взаимодействии с ФСБ России, УФСБ России по Кабардино-Балкарской республике и ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу по подозрению в совершении преступлений задержаны еще три члена банды Басаева, являющиеся жителями Кабардино-Балкарской Республики – Анзор Батыров, Асланбек Казанчев и Таймураз Накусов, – пишет ведомство.

На фигурантов завели дело по статье 279 УК РФ (Вооруженный мятеж), части 2 статьи 209 УК РФ (Участие в банде и совершаемых ею нападениях) и статьи 307 УК РФ (Посягательство на жизнь военнослужащего). Подозреваемых посадили в СИЗО и скоро предъявят им обвинение.

Напомним, что 29 февраля 2000 года в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики боевики банды Басаева и Хаттаба напали на военнослужащих 6 роты 104 полка 76 Псковской дивизии ВДВ. В ходе стычки погибли 84 военнослужащих, а еще четыре получили разные ранения.

Следствие устанавливает роль новых фигурантов, а также их причастность к другим преступлениям. Расследование уголовного дела продолжается. Боевикам грозят крупные сроки.