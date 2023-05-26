Слез не сдержать: на похоронах в Чечне наставник по Корану трогательно простил ученика, виновного в смерти его сына

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В Чечне местные жители стали свидетелями невероятно трогательной и грустной картины, которая развернулась на похоронах ребенка.

Накануне в станице Гребенской молодой человек насмерть сбил 14-летнего сына своего наставника по изучению Корана. На похороны приехало много мужчин, но среди них не было виновника ДТП, которому было невероятно стыдно. Перед тем, как проститься с сыном, убитый горем отец послал людей за учеником, чтобы сказать ему что-то очень важное.

Парень приехал и сразу же заплакал, скрывая свои лицо руками. Молодому человеку было очень трудно идти, из-за чего его вели земляки. Увидев своего ученика в таком подавленном состоянии, мужчина прилюдно простил его.

– Я тебя люблю и знаю, что ты любишь меня. Недавно мы с тобой вместе сидели и читали Коран. Я твой алим (просветитель - Пр.), ты мой муталим (подчиненный ученого - Пр.). Я люблю тебя ради Аллаха и буду любить до конца дней. Я прощаю тебя. Пусть Аллах даст тебе терпения и всего наилучшего. Идем обниму, – сказал на чеченском языке мужчина.

Учитель обнял ученика и поставил его в первый ряд мужчин, которым доверено нести тело к могиле. Такой милосердный поступок отца вызвал уважение у окружающих, много кто не смог скрыть слезы.