Туристы из Лондона таинственным образом пропали в горах Дагестана – правда или нет

Фото «пропавших» парней: УМВД по РД

Дагестан с субботы стоит на ушах из-за новостей международного уровня – в горах республики пропали два туриста из Лондона! Об этом первой рассказала взволнованная девушка, которой о своей беде сообщили те самые иностранцы. А как вы поступили бы, если бы кто-то написал вам: «I need help» (мне нужна помощь).

Причем подросток рассказала о ЧП не на своих страницах в социальных сетях. Все крупные местные паблики трубили, что в горах Дагестана потерялись британские подданные. Автор приложила фотографии двух парней и геолокации на подписанной кириллицей карте, из которой следует, что пропажа застряла где-то в Буйнакском районе.

Фото «пропавших» парней: УМВД по РД

Публикации заметили полицейские и стали проверять информацию. Кроме того, правоохранители публично отчитали беспечную девушку, которая решила найти подростков с помощью соцсетей.

– На данный момент никакой информации, сообщений, заявлений об исчезновении каких-либо туристов на территории республики, в том числе и «из Лондона», в дежурную часть МВД по Республике Дагестан не поступало! То, что информация не подтверждена, ещё не означает, что это однозначно фейк, – писало УМВД по РД.

После публичной порки девушка написала заявление, и началась работа. За сутки сотрудники уголовного розыска проверили предполагаемые координаты и базы. И убедились окончательно, что эта тревога – фейк.

Как оказалось, некие молодые люди действительно писали девушке. Они какое-то время общались, парни придумали себе вымышленные образы, которые очень впечатлили подростка. Когда они поняли, что внимание школьницы им уже невдомек – ретировались с помощью розыгрыша. А жертва скама восприняла все слишком серьезно.

– Было бы правильно, если бы родители больше говорили с девочками на тему их общения с незнакомцами в сети. Проблем бы существенно стало меньше, в том числе и с «пропажей» девочек-подростков, – подытожили в УМВД по РД.