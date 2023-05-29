Миллионные долги за свет: санаторий в Кисловодске, захваченный украинским олигархом Коломойским, продан с молотка

Фото: мэрия Кисловодска/Дацковский Павел

В Кисловодске на торгах продали санаторий имени Семашко, который ранее принадлежал украинскому олигарху Игорю Коломойскому. Здравницей теперь владеет российская компания, сообщил мэр города-курорта Евгений Моисеев.

Судебные дрязги по санаторию идут уже не первый год – еще с девяностых. У ПАО «Татнефть» через украинские суды «отжали» доли в совместном бизнесе. Все активы, принадлежавшие нефтяникам, перешил к группе компаний «Приват», которую контролирует олигарх Коломойский. «Татнефть» оспаривало решения в международных суда и за годы тяжб добилось своего, но получить здания санаториев не смогло – у них был дипломатический иммунитет, поскольку они входили в систему здравоохранения Украины.

Санаторий имени Семашко с большой вместительностью (до 300 мест) и собственными бюветами все это время работал, но с переменным успехом. За годы у предприятия сформировался большой долг, в том числе перед сотрудниками. При этом руководство продолжало продавать путевки и потом закрываться. Те курортники, которые все-таки приезжали в здравницу, жили без света и воды – большая часть долгов у санатория как раз перед ресурсоснабжающими предприятиями.

Точная сумма задолженности неизвестна, но Моисеев пишет, что только властям города и страны санаторий задолжал около 200 млн рублей. СМИ писали, что «Татнефть» требует компенсировать ей 112 миллионов долларов и проценты.

– На протяжении долгого времени недобросовестный собственник не вкладывал средств в ремонт и развитие санаторно-медицинской базы, не погашал долги, в том числе по налогам и арендным платежам перед городом, – пишет Моисеев.

Долго в России не знали, как исполнить решение международных судов. Однако здравницу решили продать с молотка и выручку отдать на погашение долгов. Как уточняет Моисеев, новым собственником стала российская компания, которая «починит» санаторий и будет активно принимать новых постояльцев.

– Санаторий находится в исторической части города и теперь обретет новую жизнь. Уверен, что здравница станет соответствовать высоким стандартам нашего города-курорта Кисловодска, – уверен мэр Кисловодска.