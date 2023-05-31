Фото: Вера Сидиропуло / Вода России

До конца суток 31 мая и 1 июня 2023 года можно ожидать возможных затоплений на пойменных участках местности в районе села Воздвиженское в Апанасенковском округе Ставропольского края вблизи реки Калаус, сообщили в МЧС СК. Гидрометцентр прогнозирует подъем уровня воды на реке Калаус до критической отметки.

Где в Ставропольском крае наводнение в мае 2023

В Апанасенковском округе уровень реки Калаус поднялся до неблагоприятных отметок. МЧС предупреждает, что вышедшая из берегов вода может затопить участки в районе села Воздвиженское.

Под угрозой — сельскохозяйственные участки и домовладения в пойме реки Калаус.

Когда закончится наводнение в Ставропольском крае

По данным Гидрометцентра и МЧС угроза наводнения сохранится до конца суток 31 мая и 1 июня. Причиной подъема уровня воды в реке Калаус стали сильные дожди, которые прошли в Ставропольском крае во второй половине мая.

Спасатели порекомендовали населению на всякий случай подготовиться к срочной эвакуации.

Как себя вести при наводнении в Ставропольском крае

МЧС рекомендует подготовиться к эвакуации, вовремя очистить водостоки рядом с домом и, в случае затопления, переместиться на верхние этажи и ждать спасателей.

Ведомство опубликовало список необходимых действий при угрозе наводнения:

- заранее подготовьте список документов и вещей, нужных при эвакуации;

- незамедлительно оставьте зону затопления, если есть такая возможность;

- если в прирусловых участках поймы находится сельхозтехника или личный автотранспорт, выведите их оттуда;

- уберите из подвалов вещи и продукты;

- переселите животных и птиц из подтапливаемых помещений в безопасное место;

- создайте уплотнения в притворах дверей и окнах подвальных, цокольных и первых этажей;

- уберите мусор из водосбросных канавы возле вашего жилья;

- подготовьте мостки и опоры для них, чтобы сделать проходы к дому и другим постройкам в зоне подтопления;

- соберите рюкзак: положите теплые вещи, запас продуктов и воды на два дня;

- находясь на улице, будьте аккуратны, обращайте внимание, не повреждены ли воздушные линии электропередач;

- осмотрите конструкции в своем дворе, укрепите их при необходимости, чтобы они не упали и никого не травмировали;

- владельцам частных домов нужно проверить, не забиты ли ливневки и другие дренажные системы;

- помните, что в первую очередь подлежат эвакуации дети, инвалиды и пожилые люди, помогите им подготовиться;

- покидая дом, выключите свет и газ, затушите огонь в печах;

- закройте окна и двери, если позволяет время - закройте окна и двери на первом этаже досками или щитами;

- переместитесь на верхние этажи, в одноэтажных постройках - на чердак, оставайтесь там или на других возвышениях, например, деревьях, до прибытия помощи, подавайте сигналы, чтобы спасатели могли вас быстрее найти;

- для самоэвакуации подойдут лодки, катера, плоты из бревен и других подручных материалов, не пользуйтесь автомобилями и мотоциклами, поток воды легко перевернет их;

- если вы оказались в воде, снимите тяжелую одежду и обувь, поищите рядом предметы, которыми можно воспользоваться до получения помощи;

- категорически запрещено есть промокшие продукты и пить воду без соответствующей санитарной проверки.

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