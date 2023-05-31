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НовостиПроисшествия31 мая 2023 9:55

Об угрозе потопа в Апанасенковском округе предупредили в МЧС Ставрополья

Река Калаус выходит из берегов из-за ливней
Залина ТАТАРОВА
Залина ТАТАРОВА
Фото: Вера Сидиропуло / Вода России

Фото: Вера Сидиропуло / Вода России

В конце мая и начале июня 2023 года в районе села Воздвиженское возможен потоп на пойменных участках местности вблизи русла реки Калаус. Ставропольский Гидрометцентр сообщает, что на реке Калаус произошел подъем уровней воды до неблагоприятных отметок.

Река Калаус является одной из основных рек района и в периоды сильных дождей и таяния снега ее воды могут вызвать подтопления на большей территории. Майские ливни привели к критическому повышению уровня воды.

В МЧС Ставрополья предупредили о возможном выливе воды на близкие к реке дворы и сельхозучастки. Ведомство рекомендует подготовиться к эвакуации, заранее очистить водосбросные системы в районе своего дома и в случае затопления подняться на верхние этажи и ждать спасателей.