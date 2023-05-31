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В Дербентском районе Дагестана 31 мая убили главу села Рубас. По информации от очевидцев, Гаджикурбан Байрамбегов был застрелен в грудь.
В среду, 31 мая, 62-летний Гаджикурбан Байрамбегов примерно в 12:00 вышел из своего дома. В этот момент в него прилетела пуля, пожилой глава села скончался на месте.
Факт убийства подтвердили в СУ СКР по Дагестану. На место происшествия выехали полиция, следователи и криминалисты.
В течение часа после трагедии установили подозреваемого. Очевидцы сообщают, что он сам позвонил в 112 и сознался в содеянном.
Подозреваемый вскоре был задержан, рассказали в полиции Дагестана. 58-летний местный житель рассказал при допросе, что у него с Байрамбеговым был затяжной конфликт из-за недвижимости.
— Он мои дома продал, меня бомжом сделал. Этот человек меня сделал бомжом, — заявил задержанный.
Директор сельской школы и глава местного сельсовета работал в администрации Рубаса семь лет. Местные жители с теплом отзываются об односельчанине.
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