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В Дербентском районе Дагестана 31 мая убили главу села Рубас. По информации от очевидцев, Гаджикурбан Байрамбегов был застрелен в грудь.

Что случилось в селе Рубас в Дагестане 31 мая 2023

В среду, 31 мая, 62-летний Гаджикурбан Байрамбегов примерно в 12:00 вышел из своего дома. В этот момент в него прилетела пуля, пожилой глава села скончался на месте.

Факт убийства подтвердили в СУ СКР по Дагестану. На место происшествия выехали полиция, следователи и криминалисты.

Видео с места убийства у администрации в Рубасе

В течение часа после трагедии установили подозреваемого. Очевидцы сообщают, что он сам позвонил в 112 и сознался в содеянном.

Причина убийства Гаджикурбана Байрамбегова

Подозреваемый вскоре был задержан, рассказали в полиции Дагестана. 58-летний местный житель рассказал при допросе, что у него с Байрамбеговым был затяжной конфликт из-за недвижимости.

— Он мои дома продал, меня бомжом сделал. Этот человек меня сделал бомжом, — заявил задержанный.

Что известно о Гаджикурбане Байрамбегове, главе села Рубас

Директор сельской школы и глава местного сельсовета работал в администрации Рубаса семь лет. Местные жители с теплом отзываются об односельчанине.

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