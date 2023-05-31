«Он меня бомжом сделал»: подозреваемый в убийстве главы села в Дагестане раскрыл мотив преступления

Убийца главы села Рубас сам признался в содеянном Фото: Залина ТАТАРОВА

Глава села Рубас в Дербентском районе Дагестана Гаджикурбан Байрамбегов был застрелен у собственного дома 31 мая. Подозреваемого в убийстве сразу же задержали — по данным источника «КП-Ставрополь», им оказался 58-летний Садик Таибов.

В среду около 12 часов 62-летний глава сельской администрации Байрамбегов выходил из своего дома. В этот момент в его грудь попала пуля. Мужчина скончался на месте.

По информации очевидцев, стрелявший сам позвонил в полицию и сознался. Вскоре правоохранители задержали и допросили подозреваемого.

Как признался сам Таибов, он решился на убийство из-за затяжного конфликта с сельским главой. По словам задержанного, Байрамбегов якобы оставил его без жилья.

— Он мои дома продал, меня бомжом сделал. Этот человек меня сделал бомжом, — заявил Таибов.

Полицейские изъяли у мужчины орудие убийства — охотничье ружье. Фото оружия опубликовали в МВД Дагестана.

Ружье, из которого выстрелили в Байрамбегова. Фото: МВД Дагестана

Гаджикурбан Байрамбегов работал в администрации села Рубас с 2016 года. По профессии он учитель, и до муниципальной службы был директором местной школы.

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