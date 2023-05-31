Ставропольцы доверились лжеброкерам и потеряли крупные суммы сбережений

Жители Ставрополья переводили аферистам суммы, исчисляющиеся в некоторых случаях миллионами рублей Фото: Shutterstock

В мае на Ставрополье телефонные и интернет-мошенники отметились целым рядом довольно крупных краж. Жители края, поверив обещаниям о скором и легком заработке, переводили аферистам суммы, исчисляющиеся в некоторых случаях миллионами рублей. Полиция ведет работу по поиску злоумышленников – но даже при установлении их личности и последующем задержании вероятность возврата людям потерянных накоплений минимальна.

Так, полиция ищет мошенника, который обманул 59-летнего жителя Андроповского округа. Неизвестный представился трейдером и предложил ставропольцу заработать на бирже, сообщает пресс-служба ГУ МВД Ставрополья.

По информации краевых правоохранителей, пострадавший заинтересовался рекламой, увиденной в интернете и обещавшей быстрый доход. Он оставил свой номер на сайте. После на связь вышел мошенник и убедил перевести на указанный им счёт более одного миллиона рублей. Сумма якобы будет использована для получения прибыли в ходе биржевых торгов. Не дождавшись ни обещанной прибыли, ни возврата своих «инвестиций», ставрополец догадался, что стал жертвой обмана и обратился к правоохранителям. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Свыше двух миллионов рублей потеряла на фейковой бирже жительница Кисловодска. Как выяснили в полиции, на протяжении месяца она общалась через мессенджер с неизвестным мужчиной. Он также убедил собеседницу заработать денег на биржевой платформе. Женщина доверилась и перевела более 2 миллионов рублей на счета злоумышленника. Полное прекращение контакта с его стороны привело к осознанию, что деньги уже не вернуть.

В Отдел МВД России по Невинномысску в мае поступило заявление от 52-летнего местного жителя. Он рассказал, что ему позвонил неизвестный человек и представился финансистом брокерской платформы. Под предлогом заработать на биржевых ставках собеседник убедил гражданина установить мобильное приложение, зарегистрироваться и перевести на созданный счёт около 1 миллиона рублей. Однако никаких дивидендов мужчина так и не получил.

Очередной жертвой телефонных мошенников стал 43-летний житель Пятигорска. Неизвестный связался с ним в одном из мессенджеров и предложил выгодно вложить деньги, чтобы заработать на дивидендах. Пятигорчанину идея показалась прибыльной, и он перевёл на счёт афериста 450 тысяч рублей, а когда понял, что его обманули, обратился в полицию.

Пятигорские полицейские устанавливают также личность злоумышленника, который выманил у 39-летней местной жительницы курорта почти полмиллиона рублей. Она переводила деньги незнакомцу, думая, что он поможет заработать на операциях с криптовалютой.

В Региональном центре финансовой грамотности уверены, что подобные случаи необходимо широко освещать в инфополе. Это служит очередным напоминанием ставропольцам о том, что категорически нельзя решать какие-то финансовые вопросы с незнакомцами и верить обещаниям о сиюминутной прибыли.

«Здесь не может быть никаких рецептов, кроме как повышения бдительности и своей финансовой грамотности, - говорит заместитель министра финансов Ставрополья Юрий Суслов. – Мошенники очень быстро находят новые лазейки и способы коммуникации с потенциальными жертвами. К примеру, законодатели, правоохранители и мобильные операторы достигли успехов в борьбе с так называемыми подменными номерами, и мы видим: аферисты постепенно отказываются от классических телефонных звонков и используют опции аудиозвонка в мессенджерах. А дальше в ход идут прежние механизмы социальной инженерии: вас торопят с решением, обещают чуть ли не моментальный доход в обмен на некие вложения. Такие разговоры не стоит продолжать».

Что нужно помнить о телефонном мошенничестве:

- Не верьте обещаниям легких денег и выгоды без усилий.

- Если звонящий торопит, давит на вас, спрашивает коды из смс-сообщений, данные карты, вы говорите с мошенником.

- Проверяйте номера звонящих в интернете, не перезванивайте по незнакомым номерам.

- Установите определитель номера и антивирус на свой телефон.

- Регулярно напоминайте основные правила безопасности вашим пожилым родственникам.