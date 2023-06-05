Депутат Госдумы о гибели 16 ульяновцев из-за сидра: «Смерти от алкоголя приравнены к массовому убийству»

Правоохранители возбудили уголовное дело. Фото: УМВД по Ульяновской области

Депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев требует передачи уголовного дела о смерти 16 ульяновцев из-за отравления суррогатным алкоголем следователям из Москвы. Чтобы решить этот вопрос, он направит обращение в Генпрокуратуру РФ и Следственный комитет России. Об этом законотворец заявил в своем Telegram-канале.

Султан Хамзаев Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

– Сегодня же обращусь на имя Генерального Прокуратура РФ и также к Председателю Следственного Комитета РФ, чтобы дело было взято на личный контроль руководством надзорных ведомств и передано в Москву. Хочу напомнить, что в прошлом году Государственной Думой был принят закон о фактическом приравнивании смертей по причине алкогольного отравления к массовому убийству. Важно, чтобы все те, кто занимались реализацией смертельно опасного алкоголя получили заслуженное строгое наказание, не только продавец, а в первую очередь предприниматель и владелец бизнеса, – написал Хамзаев.

5 июня 2023 года стало известно, что в Димитровграде местные жители массово отравились суррогатным алкоголем. По последним данным, погибли 16 человек, один из них даже не успел доехать до больницы. Еще 19 пострадавших находятся в больнице. По предварительной информации, люди отравились сидром под названием «Мистер сидр», который был произведен в Самарской области, сообщает «КП-Ульяновск».

После трагедии полиция провела рейды по точкам розлива алкоголя. Фото: УМВД по Ульяновской области

Как сообщает издание, среди пострадавших есть 16-летняя девочка, которая выпила вместе со своей 25-летней сестрой. За жизнь подростка борются медики, а вот ее родственника умерла. Этот эпизод будут проверять отдельно.

«КП-Ульяновск» сообщает, что заведено уголовное дело по статье «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц». Силовики задержали производителя и провели обыски. Как только случилась трагедия, полицейские проверили точки по розливу алкоголя. Правоохранители изъяли 193 кеги с опасным напитком.

Спиртное поставлялось в разливные магазины в кегах без каких-либо опознавательных знаков. Фото: УМВД по Ульяновской области

– Сотрудники полиции проводят масштабную проверку всех торговых точек и мест складирования алкогольной продукции на территории региона. Для пресечения попыток провоза контрафактной продукции на дорогах Самарской области выставлены патрули, экипажами ГИБДД проводится проверка автотранспорта, – сообщает в региональном УМВД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Каким сидром отравились в Димитровграде Ульяновской области

Стало известно, каким сидром массово отравились в Ульяновской области и от какого напитка погибли, как минимум, девять человек [подробности]