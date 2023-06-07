Обнял, поцеловал и наказал: житель Ставрополья нагрудным крестиком порезал возлюбленной горло

Мужчина убежал с места преступления за помощью. Фото: Борис Кудрявов/Булатов Алексей

В Ставропольском крае местный житель порезал своей возлюбленной горло нагрудным крестиком. Об этом «КП-Ставрополь» рассказал источник в правоохранительных органах.

Ольга из Красногвардейского округа впервые за год отношений повела своего любимого Михаила знакомиться с друзьями. Сначала пара посетила ее подругу, потом отправились в гости к старому знакомому.

Михаилу показалось, что за столом Ольга кокетничала с хозяином дома. На людях мужчина не захотел устраивать скандал, но дома припомнил обиды. Разогревая ужин на кухне, он высказывал претензии в лоб, а Ольге ничего не осталось, кроме как отрицать все обвинения. Приступы ревности словами не удалось загасить, потому Михаил решил наказать свою спутницу. Он обнял возлюбленную за шею, поцеловал ее и полоснул по горлу нагрудным крестиком, да так, что оставил 15-сантиметровый порез.

– Крестик Михаила был заточен им в тюрьме. Перед тем, как напасть на сожительницу, он снял украшение. А когда все случилось, увидел кровь, убежал из дома и по пути выбросил орудие преступления. Его задержал патрульные, которых он остановил на улице, обратившись к ним за помощь. Потерпевшую увезли в больницу, – пояснил собеседник издания.

Крестик с наточенными гранями Михаил сделал, пока отбывал наказания за кражу. Сначала ему дали условный срок, но из-за нарушения правил его заменили на реальный в колонии строгого режима. После освобождения за бывшим зэком установили административный надзор. Поэтому, когда следователи завели дело, ему вменяли и нанесение легкого вреда здоровью, и несоблюдение ограничений.

В суде Михаил признал вину и просил не наказывать его строго. Из-за криминального прошлого ему дали год в колонии строгого режима.