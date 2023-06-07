Лай заглушал звуки сирен: пожарные вытащили 12 овчарок из огня в Осетии

Пожарные спасли 12 собак от страшной гибели. Фото: архив КП Фото: Залина ТАТАРОВА

Пожарные из Северной Осетии сумели спасти 12 кавказских овчарок из огня. Вечером 7 июня в диспетчерскую поступил сигнал о том, что горит питомник с собаками. Спасатели немедленно выехали на помощь беззащитным животным.

Были ли там люди этим вечером — не сообщается. Горели 20 квадратных метров вольеров.

— Лай овчарок заглушал даже звуки сирен, животные понимали, что в опасности, звали на помощь, — рассказали в МЧС Северной Осетии.

В первую очередь пожарные быстро выпустили собак из вольеров и увели их подальше от огня. Затем приступили к тушению, пока животные находились в безопасности.

Когда спасательная операция была выполнена и огонь утих, сотрудники вернулись к животным. Собаки благодарно виляли хвостами и прижимались к пожарным, показывая свою благодарность.

Тем временем в Новосибирске 4 июня страшный пожар разгорелся в местной больнице. Несмотря на панику, из огня не забыли спасти черепаху, которая жила в терапевтическом отделении.