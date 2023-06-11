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Происшествия11 июня 2023 11:35

Опасный рафтинг: в Архызе во время сплава по горной реке погибла женщина

В КЧР проверят организаторов рафтинга после гибели местной жительницы
Алина МАКСИМОВА
Организаторов рафтинга проверят надзорные органы.

Организаторов рафтинга проверят надзорные органы.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В поселке Архыз Карачаево-Черкесской республики во время рафтинга погибла 31-летняя женщина.

Трагедия произошла в пятницу 9 июня. Во время спуска по горной реке перевернулся рафт, на котором сплавлялась 31-летняя местная жительница. Справиться с ситуацией и выплыть на берег женщина так и не смогла.

По факту гибели проводится ряд проверок.

В частности, криминалисты республиканского СКР выясняют все обстоятельства произошедшего.

Тем временем прокуратура Зеленчукского района Карачаево-Черкесии проверяет деятельность туристической компании, организовавшей смертельный сплав.

- В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства, регламентирующего предоставление туристических услуг, при выявлении нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, - сообщает пресс-служба ведомства.

На данный момент заведено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами муниципальных органов власти.

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