В приложении Яндекс Go в Ставрополе теперь можно заказывать грузовую доставку

Яндекс Доставка запустила в Ставрополе услугу грузовой доставки. Вызвать машину можно в приложении Яндекс Go: при заказе нужно выбрать соответствующий тариф. Сервис сообщил, что водители приезжают в течение 30 минут или быстрее. Но за счет привлечения к сотрудничеству новых партнеров, сроки ожидания намерены сократить до десяти минут.

В Яндекс Доставке считают, что услуга будет интересна частным лицам, например, для переезда, и бизнесу. Предприниматели смогут пользоваться грузовым транспортом, чтобы отправлять заказы клиентам или контрагентам. Доступные машины — всего есть два типа на выбор — подходят для перевозки крупногабаритной мебели, техники и других вещей.

При выборе маршрута пользователь сразу видит стоимость услуги. Когда водитель выполнит заказ, деньги спишутся с банковской карты, которая привязана в приложении. Движение грузовика можно отслеживать онлайн по виртуальной карте.

По условиям сервиса, перевозимый груз страхуется. Размер компенсации может достигать 500 тысяч рублей, если имущество заказчика повредится при транспортировке.