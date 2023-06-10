Убивал ради самооценки: создателя «групп смерти» со Ставрополья отправили на принудительное лечение

Богдан два года безнаказанно склонял детей к самоповреждению. Фото: СКР / Архив КП Фото: Залина ТАТАРОВА

В Пятигорске вынесли приговор Богдану Асланукову — создателю «групп смерти». Его признали виновным в доведении двух девочек до самоубийства.

Впервые Аслануков заинтересовал правоохранителей, когда ему было лишь 15 лет. Тогда парень создал сеть пабликов в соцсетях с суицидальной тематикой, а чтобы завлечь аудиторию, распространял «предупреждения» о создании собственных «групп смерти» с фейковых аккаунтов. Многие страницы удаляли, но подросток все же смог набрать в смертельную игру других детей.

Парня задержали, но даже под следствием он умудрялся продолжать свое опасное дело.

— Он несколько месяцев тихо сидел под подпиской о невыезде, но в апреле 2019 года, находясь под следствием, продолжил. Его взяли во второй раз, вменили дополнительные пункты статьи «Доведение до суицида» и отправили в СИЗО. Через три недели отпустили под домашний арест, а еще через год — под обязательство о явке, — объяснял корреспонденту «КП-Ставрополь» основатель проекта «Молодежная служба безопасности» Леонид Армер в июне 2021 года.

Уже в 17 лет Богдан вновь взялся за старое. Его новая группа «Синий кит» продвигалась теми же методами, через «предупреждения» с фейковых аккаунтов. На этот раз дело закончилось громкой трагедией — в июне 2021 года игра привела к гибели несовершеннолетней девушки. Через три дня в Липецке нашли тело ее друга, который чувствовал вину за смерть подростка.

— В июне 2021 года подсудимый А. продолжая реализовывать свой преступный умысел, создал группу «Синий Кит» общедоступную для неограниченного круга пользователей приложения, в том числе несовершеннолетних лиц, в которую вступила несовершеннолетняя девушка И.. В результате тщательно спланированных умышленных действий подсудимый А. склонил девушку И. к суициду, девушка скончалась, — говорится в материалах суда.

Асланукова снова задержали и обвинили сразу по трем пунктам статьи о доведении самоубийства. На этот раз подростка отправили в СИЗО, а в 2022 году дело отправили в суд.

На этот раз в ходе расследования Богдана обследовали медики. Врачи пришли к выводу, что подросток организовывал смертельные игры, чтобы поднять себе самооценку.

29 мая 2023 года Асланукову вынесли приговор. На этот раз суд отправил его в колонию строго режима на 10 лет и лишил права заниматься администрированием сайтов на тот же срок.

Но этим приговор не ограничился. За решеткой ему предстоит пройти лечение у психиатра.

— Суд назначил подсудимому А. принудительную меру медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях, подлежащую исполнению по месту отбывания наказания в виде лишения свободы, — рассказали в Пятигорском городском суде.

Но как бы строго ни наказали Асланукова и других организаторов «групп смерти», погибших детей уже не вернуть. Как предотвратить трагедию? Журналисты «Комсомолки» расспросили специалистов и собрали тревожные признаки, на которые стоит обратить внимание родителям.

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