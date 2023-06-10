Творческий форум продлится 5 дней. Фото: Министерство культуры СК

Ставрополь уже в восьмой раз принимает международный форум творческих союзов «Белая акация». В 2023 году он пройдет с 10 по 14 июня. Жителей и гостей краевой столицы ждут десятки мастер-классов, выставок, концертов, встреч со знаменитостями и необычных шоу. Торжественная церемония открытия состоялась на площади Ленина. Зрители увидели гала-концерт театров Москвы «Шедевры мирового балета». Полная программа мероприятий фестиваля «Белая акация-2023» в Ставрополе - в материале «КП-Северный Кавказ».

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В рамках Форума события пройдут и в других населенных пунктах края - в городах Георгиевск, Ессентуки, Минеральные Воды, Невинномысск, Новоалександровск, Пятигорск, Светлоград, поселке городского типа Солнечнодольск, а также в селах Донское, Грачевка, Красногвардейское, Курсавка, Кучерла, Новоблагодарное, Новоселицкое, Сотниковское, Татарка. Программу для этих городов вы можете найти по ссылке.

Что будет на Белой акации 11 июня 2023 года

Сразу три мероприятия подряд примет музей-усадьба художника-академиста В.И. Смирнова (улица Дзержинского, 105). В 11:00 состоится презентация фотопроекта «Народы России. Национальный колорит». Его курирует председатель Союза фотохудожников РФ Дмитрий Иванов из Москвы.

В полдень на лекцию-дискуссию «Пикториальная фотография в России. ХХ и XXI век» приглашает председателя Московского отделения Союза фотохудожников РФ Евгения Комарова.

А в час дня фотохудожник из Санкт-Петербурга Михаил Бурлацкий проведет мастер-класс «Волшебство амбротипии. Портрет от души» по изготовлению портрета в технике «амбротип». Процесс заключается в получении позитивного изображения непосредственно из стеклянного негатива, который рассматривается на темном фоне).

В этот же день Михаил Литивнов, актер и режиссер Домашнего театра «Оптимисты» покажет моноспектакль «Солдаты России». Единственное, для этого нужно будет отправиться в соседний Михайловск. Мероприятие состоится в 12:00 во Дворце культуры имени В.И. Книга на улице Орджоникидзе, 248.

В 13:00 в музее «Моя страна. Моя история» (улица Западный обход, 58в) в рамках проекта Союза художников России «Наши истоки» пройдет подведение итогов конкурса детского творчества по сохранению традиций народов Кавказа. В нем принимали участие ребята из Башкирии, Гатчины, Крыма, Москвы, Ростова-на-Дону и со всего Ставропольский край).

В 15:30 на творческую встречу «Орлеанская Дева: русская ипостась» в Ставропольскую краевую библиотеку для слепых и слабовидящих имени В. Маяковского (улица Социалистическая, 1) приглашают переводчик, поэт и прозаик Евгений Лукин из Санкт-Петербурга, поэт Елена Заславская из Луганска и ставропольские писатели. Также запланирована презентация совместных сборников и печатных изданий.

Что будет на Белой акации 12 июня 2023 года

Новый день фестиваля начнется с круглого стола «За други своя. Военный подвиг в литературе и живописи». В нем примут участие ставропольские художники, писатели и гости Форума из других городов: Анатолий и Зоя Аврутины (Минск), Геннадий Иванов, Юрий Козлов, Евгений Лукин, Левон Осепян (все - Москва) и Елена Заславская (Луганск). Место встречи - Ставропольский краевой Дом народного творчества (проспект Карла Маркса, 54). Эти же эксперты, а также председатель Эстонского отделения Союза писателей России Владимир Илляшевич и руководители Ассоциации русскоязычных писателей Молдовы Олеся Рудягина и Сергей Сулин в 15:00 в Ставропольской краевой универсальной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова (улица Маршала Жукова, 14) проведут международный видео-мастер-класс «Величие Русского Слова».

Одновременно в молодежном пространстве «Лофт» (улица Ленина, 251) начнется спецпоказ и обсуждение отечественных документальных фильмов 2022-2023 годов «Донбасс. Резервный полк», «Мариуполь. Голоса», «Донбасс. Близкие люди». Модератором выступит кинорежиссер, член правления Союза кинематографистов России Валерий Тимощенко из Краснодара.

Кстати, 12 июня в Ставрополе также пройдет большое количество мероприятий посвященных дню России. Полная программа опубликована здесь.

Что будет на Белой акации 13 июня 2023 года

В Ставрополе пройдет всего одно, но весьма яркое событие - творческая встреча с Сергеем Селиным. Актер театра и кино, заслуженный артист России, член Союза кинематографистов России будет ждать зрителей в 19:00 в Ставропольской государственной филармонии (проспект Карла Маркса, 61).

Что будет на Белой акации 14 июня 2023 года

В завершающий день мероприятия в 11:00 в Лермонтовской библиотеке (улица Маршала Жукова, 14) состоится круглый стол, посвященный Году педагога и наставника в России, с участием гостей Фестиваля, а также презентация сборника «Белая акация-2023».