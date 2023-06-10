Творческий форум продлится 5 дней. Фото: Министерство культуры СК
Ставрополь уже в восьмой раз принимает международный форум творческих союзов «Белая акация». В 2023 году он пройдет с 10 по 14 июня. Жителей и гостей краевой столицы ждут десятки мастер-классов, выставок, концертов, встреч со знаменитостями и необычных шоу. Торжественная церемония открытия состоялась на площади Ленина. Зрители увидели гала-концерт театров Москвы «Шедевры мирового балета». Полная программа мероприятий фестиваля «Белая акация-2023» в Ставрополе - в материале «КП-Северный Кавказ».
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В рамках Форума события пройдут и в других населенных пунктах края - в городах Георгиевск, Ессентуки, Минеральные Воды, Невинномысск, Новоалександровск, Пятигорск, Светлоград, поселке городского типа Солнечнодольск, а также в селах Донское, Грачевка, Красногвардейское, Курсавка, Кучерла, Новоблагодарное, Новоселицкое, Сотниковское, Татарка. Программу для этих городов вы можете найти по ссылке.
Сразу три мероприятия подряд примет музей-усадьба художника-академиста В.И. Смирнова (улица Дзержинского, 105). В 11:00 состоится презентация фотопроекта «Народы России. Национальный колорит». Его курирует председатель Союза фотохудожников РФ Дмитрий Иванов из Москвы.
В полдень на лекцию-дискуссию «Пикториальная фотография в России. ХХ и XXI век» приглашает председателя Московского отделения Союза фотохудожников РФ Евгения Комарова.
А в час дня фотохудожник из Санкт-Петербурга Михаил Бурлацкий проведет мастер-класс «Волшебство амбротипии. Портрет от души» по изготовлению портрета в технике «амбротип». Процесс заключается в получении позитивного изображения непосредственно из стеклянного негатива, который рассматривается на темном фоне).
В этот же день Михаил Литивнов, актер и режиссер Домашнего театра «Оптимисты» покажет моноспектакль «Солдаты России». Единственное, для этого нужно будет отправиться в соседний Михайловск. Мероприятие состоится в 12:00 во Дворце культуры имени В.И. Книга на улице Орджоникидзе, 248.
В 13:00 в музее «Моя страна. Моя история» (улица Западный обход, 58в) в рамках проекта Союза художников России «Наши истоки» пройдет подведение итогов конкурса детского творчества по сохранению традиций народов Кавказа. В нем принимали участие ребята из Башкирии, Гатчины, Крыма, Москвы, Ростова-на-Дону и со всего Ставропольский край).
В 15:30 на творческую встречу «Орлеанская Дева: русская ипостась» в Ставропольскую краевую библиотеку для слепых и слабовидящих имени В. Маяковского (улица Социалистическая, 1) приглашают переводчик, поэт и прозаик Евгений Лукин из Санкт-Петербурга, поэт Елена Заславская из Луганска и ставропольские писатели. Также запланирована презентация совместных сборников и печатных изданий.
Новый день фестиваля начнется с круглого стола «За други своя. Военный подвиг в литературе и живописи». В нем примут участие ставропольские художники, писатели и гости Форума из других городов: Анатолий и Зоя Аврутины (Минск), Геннадий Иванов, Юрий Козлов, Евгений Лукин, Левон Осепян (все - Москва) и Елена Заславская (Луганск). Место встречи - Ставропольский краевой Дом народного творчества (проспект Карла Маркса, 54). Эти же эксперты, а также председатель Эстонского отделения Союза писателей России Владимир Илляшевич и руководители Ассоциации русскоязычных писателей Молдовы Олеся Рудягина и Сергей Сулин в 15:00 в Ставропольской краевой универсальной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова (улица Маршала Жукова, 14) проведут международный видео-мастер-класс «Величие Русского Слова».
Одновременно в молодежном пространстве «Лофт» (улица Ленина, 251) начнется спецпоказ и обсуждение отечественных документальных фильмов 2022-2023 годов «Донбасс. Резервный полк», «Мариуполь. Голоса», «Донбасс. Близкие люди». Модератором выступит кинорежиссер, член правления Союза кинематографистов России Валерий Тимощенко из Краснодара.
Кстати, 12 июня в Ставрополе также пройдет большое количество мероприятий посвященных дню России. Полная программа опубликована здесь.
В Ставрополе пройдет всего одно, но весьма яркое событие - творческая встреча с Сергеем Селиным. Актер театра и кино, заслуженный артист России, член Союза кинематографистов России будет ждать зрителей в 19:00 в Ставропольской государственной филармонии (проспект Карла Маркса, 61).
В завершающий день мероприятия в 11:00 в Лермонтовской библиотеке (улица Маршала Жукова, 14) состоится круглый стол, посвященный Году педагога и наставника в России, с участием гостей Фестиваля, а также презентация сборника «Белая акация-2023».