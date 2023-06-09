Праздничный мероприятия, посвященные Дню России, продлятся несколько дней
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Ставрополь активно готовится к празднованию Дня России 2023. До середины месяца во всех пришкольных лагерях, библиотеках, а также учреждениях культуры, образования и помещениях для работы с населением будут проходить тематические игры и выставки, виртуальные путешествия, литературные вечера, конкурсы рисунка на асфальте и другие познавательно-развлекательные мероприятия.
Основные же события в честь Дня России 2023 в Ставрополе начнутся в выходные. Погода как раз порадует горожан теплом. Правда, лучше прихватить с собой зонт.
В 10 утра пройдет флэшмоб «Встанем» возле арт-объекта «Слон» на въезде в Ставрополь - молодежь развернет увеличенную копию государственного флага России.
Одновременно у Триумфальной арки на бульваре Ермолова начнется пленэр «Ставрополь - частица России».
В полдень на Александровской площади стартует семейный фотодень «Мы в России живем». До двух часов дня фотографы Илья Хачатурян и Екатерина Ковалева будут ждать всех желающих получить яркие снимки.
В 14:00 в сквере Героев России для горожан проведут мастер-классы по народным промыслам нашей страны.
В 16:00 народный ансамбль русских народных инструментов «Грезы» даст концерт «С Россией в сердце» в городском отделении Всероссийского общества слепых (улица Краснофлотская, 88).
В это же время в Театральном сквере в рамках VIII Международного фестиваля творческих союзов «Белая акация» заработают арт-площадки и мастер-классы, а в 19:00 состоится торжественное открытие мероприятия на площади Ленина, а также гала-концерт «Шедевры мирового балета» (Москва).
Также 10 июня поклонники футбола смогут поболеть за любительские команды во время городского турнира «Россия, вперед!» на стадионе «Кожаный мяч» (улица Серова, 422) и в спортшколе по адресу: улица Бруснева, 10/1. На следующий день соревнования продолжатся.
А в сквере Декабристов откроется трехдневная выставка-ярмарка прикладного творчества «Русь мастеровая».
Праздничные мероприятия продолжатся в 13:00 патриотическим мотопробегом по Ставрополю.
В 14:00 на творческую встречу приглашает писатель-маринист, капитан второго ранга в отставке, киносценарист, издатель Александр Покровский. Мероприятия пройдет в библиотеке №3 (улица Бурмистрова, 67). А в Центральной городской библиотеке (проспект Октябрьской Революции, 7) презентуют сборник стихотворений местных поэтов в поддержку участников СВО «Победа Zа нами!», после чего начнется творческая встреча с поэтом, прозаиком, переводчиком, журналистом, публицистом, издателем Евгением Лукиным, который расскажет о новой книге «Орлеанская Дева: русская ипостась».
В 15:00 программу «Живи, Россия!» на Крепостной горе представит вокально-инструментальный ансамбль «MALINA-БЭНД».
В 16:00 на липовой аллее в Ставропольском ботаническом саду (улица Ленина, 478) эстрадная группы «NEW TONE» даст концерт «Небо над Россией» в рамках проекта «Пой со мной!».
На 18:00 запланирован концерт муниципального духового оркестра имени Осиновского «Любимые мелодии России» на южном пирсе Комсомольского пруда. Только будьте осторожны, недавно водоем пострадал от схода селя. Там продолжаются восстановительные работы.
В 20:00 рекомендуем прийти на Крепостную площадь, чтобы посмотреть, как семиметровый памятник Буденовцу «покрасится» с помощью подсветки в цвета российского флага.
В 11:00 по улицам краевой столицы промчится автопробег с триколорами.
Также в 11 утра на детской площадке по адресу: лица Ленина, 97 состоится программа «Моя Россия» с конкурсами и играми, а на улице Серова, 7 начнется фестиваль рисунков на асфальте.
В 12:00 для отдыхающих в Центральном парке (улица Коста Хетагурова, 11) коллективы Ставропольского городского дома культуры устроят концерт «Россия - песни колыбель».
С четырех до восьми вечера в парке Победы пройдет целый ряд мероприятий.
В 16 часов:
- детская игровая программа,
- интерактивные площадки в поддержку СВО,
- выступление ансамбля «Казачий пикет»;
в 17 часов - праздничная программа «Zа Россию!»;
в 18 часов - концерт казачьего ансамбля песни и пляски «Вольная степь»;
в 19 часов - народное караоке «Пой вместе с нами»;
в 20 часов - концерт театра песни «Вива».
Помимо этого гостей и жителей Ставрополя ждут два интересных мероприятия под открытым небом: в 19:00 - кинопоказ фильма Сергея Масальского «Товарищ Леший. Операция Багратион» (культурно пространство «Ставрополец», улица Трунова, 71), а в 19:30 - уличный показ спектакля «Семейная кадриль» (Театральный сквер, площадь Ленина, 1).
Основная программа мероприятий ко Дню России в Ставрополе завершится в 21:00 светомузыкальным шоу фонтана на площади Святого князя Владимира.
Еще несколько событий пройдут на следующий день после праздника.
Центр дополнительного образования детей на улице Ленина, 274 в 11:00 ждет ребят на игровую программу «Волшебный сундучок россияночки», а в молодежном пространстве «ЛОФТ» (улица Ленина, 251) в 18:00 состоится художественный мастер-класс «Пейзажи моей России».
Фейерверк в краевой столице обычно запускают на День Победы, День города, в новогоднюю ночь, а вот на День России обычно нет. В этом году в официальной программе городских мероприятий салют также не значится.