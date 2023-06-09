Праздничный мероприятия, посвященные Дню России, продлятся несколько дней Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Ставрополь активно готовится к празднованию Дня России 2023. До середины месяца во всех пришкольных лагерях, библиотеках, а также учреждениях культуры, образования и помещениях для работы с населением будут проходить тематические игры и выставки, виртуальные путешествия, литературные вечера, конкурсы рисунка на асфальте и другие познавательно-развлекательные мероприятия.

День России в Ставрополе 2023 - полная программа мероприятий

Основные же события в честь Дня России 2023 в Ставрополе начнутся в выходные. Погода как раз порадует горожан теплом. Правда, лучше прихватить с собой зонт.

Куда сходить в Ставрополе 10 июня 2023 года

В 10 утра пройдет флэшмоб «Встанем» возле арт-объекта «Слон» на въезде в Ставрополь - молодежь развернет увеличенную копию государственного флага России.

Одновременно у Триумфальной арки на бульваре Ермолова начнется пленэр «Ставрополь - частица России».

В полдень на Александровской площади стартует семейный фотодень «Мы в России живем». До двух часов дня фотографы Илья Хачатурян и Екатерина Ковалева будут ждать всех желающих получить яркие снимки.

В 14:00 в сквере Героев России для горожан проведут мастер-классы по народным промыслам нашей страны.

В 16:00 народный ансамбль русских народных инструментов «Грезы» даст концерт «С Россией в сердце» в городском отделении Всероссийского общества слепых (улица Краснофлотская, 88).

В это же время в Театральном сквере в рамках VIII Международного фестиваля творческих союзов «Белая акация» заработают арт-площадки и мастер-классы, а в 19:00 состоится торжественное открытие мероприятия на площади Ленина, а также гала-концерт «Шедевры мирового балета» (Москва).

Также 10 июня поклонники футбола смогут поболеть за любительские команды во время городского турнира «Россия, вперед!» на стадионе «Кожаный мяч» (улица Серова, 422) и в спортшколе по адресу: улица Бруснева, 10/1. На следующий день соревнования продолжатся.

А в сквере Декабристов откроется трехдневная выставка-ярмарка прикладного творчества «Русь мастеровая».

Куда сходить в Ставрополе 11 июня 2023 года

Праздничные мероприятия продолжатся в 13:00 патриотическим мотопробегом по Ставрополю.

В 14:00 на творческую встречу приглашает писатель-маринист, капитан второго ранга в отставке, киносценарист, издатель Александр Покровский. Мероприятия пройдет в библиотеке №3 (улица Бурмистрова, 67). А в Центральной городской библиотеке (проспект Октябрьской Революции, 7) презентуют сборник стихотворений местных поэтов в поддержку участников СВО «Победа Zа нами!», после чего начнется творческая встреча с поэтом, прозаиком, переводчиком, журналистом, публицистом, издателем Евгением Лукиным, который расскажет о новой книге «Орлеанская Дева: русская ипостась».

В 15:00 программу «Живи, Россия!» на Крепостной горе представит вокально-инструментальный ансамбль «MALINA-БЭНД».

В 16:00 на липовой аллее в Ставропольском ботаническом саду (улица Ленина, 478) эстрадная группы «NEW TONE» даст концерт «Небо над Россией» в рамках проекта «Пой со мной!».

На 18:00 запланирован концерт муниципального духового оркестра имени Осиновского «Любимые мелодии России» на южном пирсе Комсомольского пруда. Только будьте осторожны, недавно водоем пострадал от схода селя. Там продолжаются восстановительные работы.

В 20:00 рекомендуем прийти на Крепостную площадь, чтобы посмотреть, как семиметровый памятник Буденовцу «покрасится» с помощью подсветки в цвета российского флага.

Куда сходить в Ставрополе в День России 12 июня 2023 года

В 11:00 по улицам краевой столицы промчится автопробег с триколорами.

Также в 11 утра на детской площадке по адресу: лица Ленина, 97 состоится программа «Моя Россия» с конкурсами и играми, а на улице Серова, 7 начнется фестиваль рисунков на асфальте.

В 12:00 для отдыхающих в Центральном парке (улица Коста Хетагурова, 11) коллективы Ставропольского городского дома культуры устроят концерт «Россия - песни колыбель».

С четырех до восьми вечера в парке Победы пройдет целый ряд мероприятий.

В 16 часов:

- детская игровая программа,

- интерактивные площадки в поддержку СВО,

- выступление ансамбля «Казачий пикет»;

в 17 часов - праздничная программа «Zа Россию!»;

в 18 часов - концерт казачьего ансамбля песни и пляски «Вольная степь»;

в 19 часов - народное караоке «Пой вместе с нами»;

в 20 часов - концерт театра песни «Вива».

Помимо этого гостей и жителей Ставрополя ждут два интересных мероприятия под открытым небом: в 19:00 - кинопоказ фильма Сергея Масальского «Товарищ Леший. Операция Багратион» (культурно пространство «Ставрополец», улица Трунова, 71), а в 19:30 - уличный показ спектакля «Семейная кадриль» (Театральный сквер, площадь Ленина, 1).

Основная программа мероприятий ко Дню России в Ставрополе завершится в 21:00 светомузыкальным шоу фонтана на площади Святого князя Владимира.

Куда сходить в Ставрополе 13 июня 2023

Еще несколько событий пройдут на следующий день после праздника.

Центр дополнительного образования детей на улице Ленина, 274 в 11:00 ждет ребят на игровую программу «Волшебный сундучок россияночки», а в молодежном пространстве «ЛОФТ» (улица Ленина, 251) в 18:00 состоится художественный мастер-класс «Пейзажи моей России».

Салют в Ставрополе 12 июня 2023 на День России будет или нет?

Фейерверк в краевой столице обычно запускают на День Победы, День города, в новогоднюю ночь, а вот на День России обычно нет. В этом году в официальной программе городских мероприятий салют также не значится.