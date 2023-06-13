Фото: социальные сети

Сильная непогода накрыла Северную Осетию. Жители республики в социальных сетях сообщают о ливне во Владикавказе, а в Нижнем Фиагдоне выпал крупный град размером с ладонь. О повреждениях имущества пока что не говорят, но наверняка были повреждены машины, кровля домов и, вероятно, окна жилищ.

Град также пошел в Архонке. Очевидцы сообщают о крупном размере ледяных осадков. Он может повредить инфраструктуру Северной Осетии. В селении Нижний Фиагдон в Ардонском районе также бушует стихия.

Специалисты будут разбираться с последствиями непогоды после ее окончания. А пока МЧС объявило штормовое предупреждение с 14 по 16 июня. Возможен подъем уровня воды в реках и сели. Официального комментария от правительства республики пока что нет.

— 14, 15, 16 июня местами по территории республики Северная Осетия – Алания ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Сель уже сошел на трассе «Кавказ». Движение всех видов транспорта по ней запретили в районе населенного пункта Бурон – Северный Портал Рокского тоннеля. С 15:00 до особого распоряжения ехать по дороге нельзя.

Также сель сошел в Транскаме после ливня. Дорогу перекрыли, и движение по ней запретили. Автомобилистам приходится выбирать другие пути, чтобы объехать закрытые участки трасс.

Из-за разгулявшейся непогоды временно закрыли аэропорт во Владикавказе. Несколько рейсов кружат в воздухе в ожидании разрешения на посадку. Часть из них находится в воздухе над Кисловодском, Ессентуками, Минеральными Водами и даже вблизи Грозного. Некоторые рейсы вылетели из Сочи и Москвы.

Также появилась информация об автобусе, который ехал по маршруту «Владикавказ – Моздок». Транспорт снесло в кювет, откуда 17 пассажиров не могли выбраться из-за сильного потока воды. Также под машиной находится погибшая, для вызволения которой вызвали тяжелую технику МЧС России.

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Спасатели объявили штормовое предупреждение в республике. Действовать оно будет минимум трое суток. Но, судя по прогнозу погоды, заливать город будет гораздо дольше (подробнее).