Адам Делимханов отвечает в Госдуме за безопасность и борьбу с коррупцией. Фото: стоп-кадр видео

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что, вопреки распространившимся 14 июня слухам, депутат ГД Адам Делимханов жив и здоров. Он поблагодарил всех, кто переживал за жизнь парламентария, и обвинил украинские СМИ в «наглой лжи».

В течение всего дня 14 июня всплывали самые разные версии о судьбе Делимханова:

Российские СМИ: один из федеральных телеканалов заявил со ссылкой на журналиста из пула Госдумы, что Делимханов жив, но тяжело ранен.

Кадыров: глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что не может выйти на связь с депутатом и потребовал от украинской разведки помочь найти «дорогого брата». Позже он пояснил, что иронизировал и с самого начала знал, что с Делимхановым все хорошо.

Володин: спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал ситуацию перед началом пленарного заседания. По его словам, он говорил с Делимхановым незадолго до этого, и тот был в полном порядке.

Кремль: в пресс-службе Кремля обозначили, что переживают за судьбу депутата и ждут точной информации.

Где сейчас Адам Делимханов

Наконец, к вечеру командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что Адам Делимханов находится в Чечне и вскоре встретится с Кадыровым. А точку в истории поставил сам глава Чеченской республики.

— Спасибо всем, кто переживал! Адам Султанович жив-здоров и даже не ранен. Я это знал с самого начала фейкового вброса, но решил продемонстрировать всем, в первую очередь, украинцам, до какой степени опустились их средства массовой информации. Это насколько нужно не уважать свою аудиторию, чтобы нагло врать, заведомо зная, что ложь могут опровергнуть. А когда я подлил масла в огонь, уже авторы фейка сами поверили в свою сказку, — написал Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

Биография Адама Делимханова

Адам Делимханов родился в 1969 году в Чеченской Республике. Он закончил несколько университетов и получил три высших образования. Начал трудовой путь в 1990 году в качестве слесаря на ремонтно-техническом предприятии «Аргунское» в Чечне.

Далее Делимханов строил карьеру в военных и правоохранительных органах. С 2000 по 2003 год он командовал ротой 136-й отдельной мотострелковой бригады Минобороны РФ. Затем работал в службе безопасности тогдашнего главы Чечни Ахмата Кадырова, где вместе с ним трудился Рамзан Кадыров.

С 2003 по 2006 год Делимханов руководил подразделением управления вневедомственной охраны при МВД Чеченской Республики по охране объектов нефтегазового комплекса.

Затем попробовал себя в политике — в 2007 году он стал депутатом Государственной думы и с тех пор успешно избирался в каждый созыв федерального парламента. 7 июня 2022 года он был избран первым заместителем председателя комитета Государственной думы РФ по безопасности и противодействию коррупции. Кроме того, исполняет роль Советника главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова по общим вопросам.

Братья Адама Делимханова пошли по тем же стопам. Алибек Делимханов сейчас служит заместителем командующего Северо-Кавказским округом войск Росгвардии в звании генерал-майора и тоже носит звание Героя России. Шарип Делимханов возглавляет управление Росгвардии по Чеченской республике.

Сейчас Делимханов служит в составе спецназа «Ахмат» на Украине как доброволец. Депутат был награжден несколькими орденами, включая орден Ахмата Кадырова. В 2022 году он был представлен к званию Героя РФ и Луганской Народной Республики.