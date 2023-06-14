Весной 2023 года Адам Делимханов стал Героем России. Фото: стоп-кадр видео

14 июня 2023 года стали поступать противоречивые сведения о депутате Госдумы Адаме Делимханове. Накануне он проводил встречу с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым и представителями силовых ведомств по вопросам безопасности на приграничных территориях. Затем украинские паблики стали тиражировать информацию, что Герой России Адам Делимханов погиб в зоне проведения СВО.

- Я сам не могу никак выйти на него. На связь он не выходит, - написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем официальном Телеграм-канале.

Что случилось с Адамом Делимхановым

А вот член комитета по обороне Дмитрий Кузнецов со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина сообщил, что Делимханов «жив и здоров, желает здоровья и всем».

Позже полную запись выступления спикера ГД на эту тему выложил другой депутат Евгений Ревенко.

- В наш век информационных технологий информация распространяется быстро. Это, безусловно, достижение, и удобно, когда сообщения приходят к каждому человеку через социальные сети. Но совести, откровенно говоря, стало меньше, - отметил Володин. - Поэтому рассылают неподтвержденную информацию, создают напряжение. Представьте, каково родным и близким. Вы все видели сообщения - Адам Делимханов ранен, разбираются, жив он или нет. Только что разговаривали с ним. Он жив, здоров, желает здоровья и всем. Не нужно гнаться за информацией, которая может принести людям горе и печаль. Нужно десять раз взвешивать, проверять, а потом публиковать. Это ровно такой случай.

Командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-го армейского корпуса ВС РФ Апти Алаудинов прокомментировал фейки о гибели Адама Делимханова с иронией.

- Полностью снимаю все подразделения, дислоцированные на Марьинском направлении, выезжаю в направлении места происшествия с Адамом Султановичем Делимхановым, - написал Алаудинов.

Поскольку люди в комментариях восприняли эту информацию всерьез, он отредактировал публикацию и добавил в нее смайлики в виде самолетов, машин, трамваев, слонов, верблюдов и прочих средств передвижения. Командир «Ахмата» также пошутил, что «найти Делимханова любыми путями и вывезти, чего бы это не стоило» - это новая вводная для всего подразделения, поступившая лично от главы Чечни. Сам Кадыров тоже косвенно дал понять, что с Адамом Делимхановым все в порядке.

- Прошу украинскую разведку предоставить информацию, по какому именно месту и по каким позициям был нанесен удар, чтобы все-таки я смог найти моего дорогого брата. Вознаграждение щедрое, очень прошу посодействовать, - написал чеченский лидер.

Это не первый случай, когда Кадыров рассказывает о готовности «сотрудничать» с украинскими спецслужбами. Ранее политик сообщал, что якобы выкупил у них за 18 тысяч долларов своего коня Зазу, который много лет находился под санкциями и не мог попасть в Россию. Но потом глава Чечни признался, что никаким спецслужбам он, конечно, ничего не платил, а Зазу внаглую (и совершенно бесплатно) увели из-под носа похитителей.

КСТАТИ

У Адама Делимханова - три брата, все они связаны с работой в правоохранительных органах. 47-летний замкомандующего Северо-кавказским округом войск нацгвардии Алибек Делимханов также является Героем России, а 41-летний Шарип с 2016 года руководит Управлением Росгвардии по Чеченской Республике и с февраля 2022 года принимает активное участие в событиях на Украине (фейк о его смерти даже пришлось опровергать главе Чечни). Еще об одном брате Делимханова Амхаде почти ничего не известно, кроме того, что он старший офицер МВД.

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