Променяла подиум на погоны: успешная модель бросила все, чтобы продолжить дело своего деда из НКВД

Екатерина Ковязина абсолютно не жалеет, что полностью изменила свою жизнь Фото: Залина ТАТАРОВА

«Увлекалась модельным бизнесом» - скромно одной строкой упомянула в анкете победительница совместного конкурса «КП» и силовых ведомств «Леди в погонах» Екатерина Ковязина, помощник следователя ставропольского Следственного управления СКР. Оказалось, за такой короткой и простой фразой скрывается международный успех, а еще комплексы, непонимание со стороны близких, тайные походы на практику и твердая уверенность, что кто, если не она, продолжит дело деда и прадеда - один работал в уголовном розыске Советской милиции, другой - в НКВД.

В рамках проекта «[Не]Обычные люди» Екатерина рассказала «КП-Северный Кавказ», как она шла к своей мечте и почему лишний раз не любит рассказывать о своем модельном прошлом.

От комплексов до гордости

Катя всегда была высокой девочкой. Родители - гордились, дочка - комплексовала и сутулилась. Чтобы спасти осанку и самооценку, мама предложила ей попробовать модельный бизнес.

Модельную карьеру девушка начинала в Тюмени Фото: Личный архив героя публикации

- Мой первый конкурс красоты состоялся в 2008 году и сразу - победа, - начинает свой рассказ Екатерина. - Потом было еще несколько конкурсов, меня заметили модельные агентства, пригласили в проект «Русские сезоны в Париже». Так я с семьей впервые побывала во Франции.

В 2012 году девушка участвовала во всероссийском конкурсе «Краса России». Несмотря на то, что победить не удалось, второе место открыло путь в мир высокой моды - крупное китайское модельное агентство заключило с ней контракт на три месяца.

Во время работы в Сеуле Екатерина попала на обложку модного журнала Фото: Личный архив героя публикации

- Я работала на неделе моды в Шанхае и Сеуле. Это была хорошая эмансипация от родителей для 17-летний девчонки и восхитительный опыт жизни в другой стране. Он, несомненно, внес вклад в мое становление как девушки и личности в целом. Да и своим ростом в 180 см я действительно начала гордиться, как и хотела мама, - с теплотой вспоминает тот период жизни наша собеседница, но подчеркивает: несмотря на все успехи, достигнутый уровень и перспективы дальнейшего роста, она всегда знала, что модельный бизнес - это только хобби и источник дохода, а профессию надо выбирать фундаментальную и серьезную.

На практику - тайком

Сначала Катя думала, что станет архитектором - ей нравилось наблюдать, как работает ее папа-строитель: вот тонкие линии переплелись в сложный чертеж, вот из него вырастает грандиозное здание...

- Но служба закону мне была предначертана, - делится Екатерина. - Мой дедушка был работником уголовного розыска Советский милиции, а прадед служил в НКВД РСФСР. Несмотря на возможности развиваться в разных сферах, желание помогать людям и пойти по стопам своих родных всегда было сильнее.

Екатерина представляла Россию на Miss global Beauty Queen-2015 Фото: Личный архив героя публикации

В 2013 году девушка поступила на юридический факультет. В 2015 году ей предложили представлять Россию на международном конкурсе красоты Miss global Beauty Queen в Сеуле. Она не стала отказываться, хотя уже четко понимала, что модельный бизнес оставит.

- Во время учебы на юрфаке мне посчастливилось попасть на практику к опытному следователю. Именно тогда и поняла - хочу служить в органах Следственного комитета Российской Федерации! Поступила потом в магистратуру Московской академии СКР, - говорит Екатерина и признается, что в следственный отдел ей приходилось ходить тайком.

Читатели «КП» отдали за Екатерину Ковязину более 80 тысяч голосов Фото: Антон СОКОЛОВ

Родители не сразу приняли выбор дочери, потому что знали, с какими трудностями сталкивались их предки по долгу службы. Но, видя ее упорство, поверили в нее и поддержали. Правда, Екатерине потом еще много раз приходилось доказывать другим, что она - не случайный человек в профессии, что она действительно на своем месте.

- Есть стереотип, что красивым девушкам нельзя доверять ничего серьезного. Когда люди узнавали, что я была моделью, у них создавалось впечатление, что я недостаточно компетентна, не совсем грамотна и умна. Приходилось доказывать всему миру, что ты не просто красивая девочка с одними помадами в голове, а что ты серьезный человек и чего-то стоишь, - признается героиня.

Назло всем скептикам, вот уже четыре года Екатерина Ковязина с гордостью носит звание офицера, учится в аспирантуре, пишет кандидатскую диссертацию, успевает заниматься английским, живописью, вокалом и спортом, изучает историю России и путешествует, а также планирует наряду с основной работой вести преподавательскую деятельность, чтобы делиться своим опытом с новым поколением следователей.