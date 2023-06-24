Глава Северной Осетии призвал осетин не подчиняться преступным приказам

Фото: официальный ТГ-канал Сергея Меняйло.

Глава Северной Осетии в своем ТГ-канале обратился к землякам после выступления Президента Путина. Сергей Меняйло поддержал главу государства, а также призвал осетин сохранять спокойствие и не поддаваться провокациям.

- Россия всё преодолеет и станет ещё сильнее. Нет никаких сомнений в этих словах нашего президента Владимира Владимировича Путина, - сказал Меянйло. - Вместе мы защитим наш народ. Единство всех народов нашей большой страны во все времена было главной силой России.

Меняйло отметил, что много ребят из Северной Осетии сейчас мужественно сражаются на фронте, защищают нашу страну. Он попросил осетин не подчиняться преступным приказам.

- Призываю наших земляков, несущих службу в рядах ЧВК, не подчиняться преступным приказам Пригожина! – обратился к землякам, находящимся в зоне проведения специальной военной операции, глава Северной Осетии.

Также глава республики попросил местных жителей воздержаться от выезда за пределы республики и не поддаваться на возможные провокации.

Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала о том, что губернатор Ставропольского края назвал стабильной обстановку в регионе и также призвал местных жителей не верить слухам.