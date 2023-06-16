Камнепады в горах, заваленные дороги и плавающие города: последствия ливней на Кавказе

Непогода не первый день тревожит жителей Северного Кавказа. Фото: стоп-кадры

На Северном Кавказе уже не первый день бушует непогода. Ливни приносят жителям разных регионов много хлопот, а местным властям приходится принимать меры для борьбы с последствиями.

Сразу в двух регионах ограничивали проезд по трассам. Из-за сложной обстановки в Северной Осетии перекрыли две дороги между селами. А в Карачаево-Черкесии закрывали участок федеральной трассы, соединяющей Черкесск и Домбай. В проблемном месте из-за дождя сходил сель, уточняло республиканское ГИБДД. Сейчас ограничение уже сняли.

На Ставрополье тоже было неспокойно. В южных и восточных округах края шли дожди и дул штормовой ветер, да такой сильный, что региональное ГИБДД просило местных жителей никуда пока что не выезжать. А в некоторых поселках к тому времени только оправились от последствий прошлого урагана. Экстренные службы переведены в режим повышенной готовности.

В Ставрополе из-за непогоды затопило многие улицы. Как уточняют власти края, в июне в некоторых округах выпало около 35-40% месячной нормы осадков. Штормовое предупреждение в регионе, по последним данным, действует до 17 июня.

В Дагестане ливни обрушились на Ахвахский, Ботлихский, Казбековский, Цумадинский и Хунзахский районы – местные автомобилисты боялись продолжать движение и пережидали непогоду на обочине. Но самая трудная обстановка сложилась в Гумбетовском районе. Сразу на трех участках дороги сошли сели, все они находились в черте тамошних сел. А в Ботлихском районе камнепад заблокировал дорогу для маршруток.

О каких-либо больших разрушениях власти регионов СКФО не сообщают, но экстренные службы борются с последствиями непогоды, пока дождь не вернулся. Сейчас, по данным сервисов «Яндекса», дождь идет только в Дагестане. После полудня непогода может затронуть многие северокавказские республики, но осадки закончатся ближе к полуночи.

Прогноз погоды на полдень 16 июня 2023 года. Фото: «Яндекс»

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