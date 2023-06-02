Видимость на многих дорогах Ставропольского края примерно такая. Фото: стоп-кадр видео ГИБДД

Июнь - самый дождливый месяц в Ставропольском крае, на его долю приходится 15% годовой суммы осадков. Кажется, что погода решила выбрать лимит оптом - в первый летний день на отдельные населенные пункты региона обрушилось до 35-40% от месячной нормы осадков.

Непогода застала врасплох посетителей фудкорта в Пятигорске. Фото: t.me/kpstav

От дождя с градом сильно досталось Ставрополю, Кавминводам, Апанасенковскому округу - там поплыли машины, начались перебои со светом, уровень рек местами поднялся до неблагоприятных отметок, а в Пятигорске ушел под воду железнодорожный переезд.

Спасатели, сотрудники ГИБДД и коммунальщики держат ситуацию на контроле, оперативно устраняют последствия затоплений, но у губернатора Владимира Владимирова все равно есть вопросы.

В Ставрополе на многих улицах стояла вода. Фото: стоп-кадр видео

- Серьезного анализа требует то, как осадки переносятся дорогами в крупных городах. Не первый раз вижу, как улицы превращаются в реки при ливнях. Краевой миндор вместе с муниципальными властями должны проанализировать ситуацию и подготовить ряд предложений, в частности, по контролю состояния ливневок, для решения проблемы, - заявил глава региона.

Сделать это нужно как можно быстрее - дожди, к сожалению, не покинут регион еще довольно долго.

Вода подходила близко к домам, в некоторые подъезды невозможно было попасть. Фото: стоп-кадр видео

По прогнозу синоптиков, 2 июня тучи уйдут на юго-восток края, а потом сместятся на север. В субботу, 3 июня, Ставрополь получит передышку, а вот в Пятигорске еще будет накрапывать.

Частные дома подтопило. Фото: стоп-кадр видео

Утром в воскресенье от соседей с Кубани, где из-за непогоды даже пришлось сдвинуть начало купального сезона, вновь придут затяжные грозовые тучи. Ко вторнику, 6 июня, стихия успокоится почти везде, кроме Кавминвод. Но уже вечером в пятницу дожди вернутся на большую часть региона.

Экстренные службы Ставрополья продолжают работать в режиме повышенной готовности, а краевое управление МЧС опубликовало памятку на случай наводнения.

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