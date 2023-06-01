Экстренные службы Пятигорска перевели в усиленный режим работы

Фото: соцсети мэра Пятигорска Дмитрия Ворошилова

В Пятигорске экстренные службы перевели в усиленный режим работы из-за обрушившейся на город непогоды. Ливень с градом поливают курорт, а специалисты убирают упавшие ветки, очищают ливневки и тротуары. Вероятно, образуются длинные пробки.

— Пятигорский водоканал готов оперативно выезжать к горожанам и помогать откачивать воду из дворов и подвалов. Уровень воды в реке под названием Бештаугорская балка поднялся в районе улиц Восстания, Степана Разина и Мира, – написал мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов в социальных сетях.

На улицах Мира и Степана Разина ситуация взята под контроль. На улице Восстания и Есенина продолжают работать специалисты и техника. Ворошилов поручил службам провести обход домов, чтобы найти подтопления дворов.