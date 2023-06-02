Дети играют в снегу, дороги смыло: как на Пятигорск в первый день лета обрушилась зима

Скриншоты из видео ГИБДД СК Фото: Залина ТАТАРОВА

Сильный ливень, два дня назад затопивший Ставрополье, 1 июня вновь обрушился на Пятигорск. Потоки дождя и град парализовали движение автомобилей в городе.

Во второй половине дня были подтоплены как частные дома, так и входы в многоэтажки, в том числе в микрорайоне Бештау и на Белой Ромашке.

Потоки воды понеслись по дорогам и затопили железнодорожный переезд на проезде Пикетный. Госавтоинспекция организовала на этом участке реверсивное движение.

— Наиболее сложная ситуация из-за подтопления сложилась на улицах Первомайской, Мира, Калинина (в районе автовокзала), пл.Ленина (около здания суда), Ермолова, — рапортовали в ГИБДД около 15 часов.

Фото: соцсети

Вместе с ливнем на город обрушился интенсивный град. Льдинки настолько плотно покрыли асфальт, что улицы были похожи на заснеженные.

Пострадал и частный сектор. По словам местных жителей, у многих пострадал урожай.

Фото: соцсети

Экстренные службы города перешли в усиленный режим работы. В 17 часов автоинспекторы объявили о перекрытии дорог.

— В связи с повреждением проезжей части из-за обильных осадков, вводится временное ограничение движения на проспекте Калинина от пересечения с улицей Шоссейной до пересечения с улицей Зеленой, — заявили в ГИБДД Ставрополья.

Тем временем стихия затормозила даже работу аэропорта имени Лермонтова в Минводах. Были задержаны 9 рейсов на периоды от 15 минут до получаса.

К 22 часам ограничения на дорогах Пятигорска сняли. Движение было восстановлено, а городские службы приступили к устранению последствий ливня.

— Ночные бригады МУП «САХ» ведут работы по очистке наносов на улично-дорожной сети. Работы много, всем доброй ночи! — сообщил поздно вечером мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

Но расслабляться ставропольцам пока рано. На ближайшие выходные синоптики прогнозируют кратковременные, но сильные ливни с грозами по всему региону.

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