Ставрополье затопило после сильного ливня Фото: Залина ТАТАРОВА

Сильный ливень на Ставрополье всего за полчаса смог затопить регион. Первыми ливень заметили автоинспекторы в Пятигорске. Сообщалось о приближающимся циклоне со стороны микрорайона «Скачки». После непогода распространилась на всю территорию КМВ. В городе Лермонтове после ливня на дороге оказался песок и щебень. В Ессентуках специалисты убирают опавшие ветки.

Ставрополь затопило 31 мая 2023 - видео

В Ставрополь ливень добрался к половине шестого вечера. Град, сильный дождь с ветром оставили в городе затопленные дороги и перекрытие улицы Бруснева и проспекта Кулакова. Жители пожаловались на 10-балльные пробки, получасовое ожидание маршруток и повышенные тарифы на такси.

Переулок Макарова в Ставрополе затопило, машины еле передвигаются по нему. На въезде в город наблюдается огромная лужа, больше похожая на водоем. В районе «Ботаника» тоже затопило дворы, ливневки не справляются. Пробки спали только ближе к 21:00, и ездить по городу стало возможно.

В администрации города Ставрополя заявили о том, что экстренные службы начали устранение последствий непогоды. По визуальной оценке было зафиксировано выпадение месячной нормы осадков. А на улице Чапаева, 65 упало дерево. Ни одна река не вышла из берегов.

Машины буквально плавали по краевой столице из-за обильного дождя. В северо-западном районе у людей затопило дома. Параллельно с этим в в Георгиевском округе ближе к 19:00 появилась радуга. В Минераловодском округе она появилась еще раньше – к 18:30.

Некоторые населенные пункты Ставропольского края остались без электричества из-за непогоды. Глава Предгорного округа Николай Бондаренко сообщил, что в двух станицах и поселке без электричества остались несколько улиц. В Ессентуках из строя из-за ливней вышли 10 подстанций. Восстановление электричества продолжается.

В Шпаковском округе работают в усиленном режиме, произошло аварийное отключение электроэнергии на улице Пушкина. По словам главы муниципалитета Игоря Серова, аварийная бригада уже работает, освещение в жилых районах будет восстановлено в течение 2-3 часов.

Непогода бушует и в Ипатовском округе, передают автоинспекторы. В Железноводске выпал град. Оценить нанесенный ущерб от непогоды еще предстоит. Впрочем, на этот раз шторм оказался слабее, чем в ночь с 23 на 24 мая, когда только в Ставрополе не только выпало 135% месячной нормы осадков, но и 71 житель города заявил о разрушениях.

Прогноз погоды в Ставропольском крае на три дня 1, 2, 3 июня 2023

Ливни в регионе продолжаться, по крайней мере, еще сутки. Синоптики обещают местами по региону сильный ливень и шквалистый ветер 20-23 м/с 1 июня. На следующий день на Ставрополье ожидаются кратковременные дожди и грозы. А 3 числа и вовсе облачная погода без осадков.