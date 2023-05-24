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Последствия сильного ливня в Ставрополе оказались серьезными: машины плавали по воде, стоковые канализации не справлялись с нагрузкой, деревья валились из-за сильного ветра и обрывали ЛЭП. Жители города жаловались на отключение света, а кто-то даже не мог уйти с работы в поздний час.

Интересным стало и то, что за последнюю ночь в Ставрополе выпало 135% от месячной нормы осадков – 99 миллиметров. Об это сообщили в пресс-службе Ставропольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Причем за май в краевой столице уже успел выпасть 71 миллиметр осадков – 101% от нормы.

— В 22:35 отмечался очень сильный ветер 30 м/с. Максимальная температура воздуха днем 23 мая была +23…+30 градусов, минимальная в ночь на 23 мая +11…+17 градусов, – сообщили в Ставропольской ЦГМС.

Самым «дождливым» днем стало 11 мая, когда выпало 16 миллиметров. Ночь с 23 на 24 мая стала настоящим ЧП. Град, проливной дождь и молния стали для Ставрополя тяжелыми. С учетом, что всего за день превышение нормы осадков повысилось на 135%, повезло, что обошлось без жертв и серьезных происшествий.

Напомним, что штормовое предупреждение в регионе все еще действует: непогода может вернутся в Ставрополь еще 24, 25 и 26 мая.