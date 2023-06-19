По факту смертельного ДТП проводится проверка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кабардино-Балкарии в автоаварии погибли три местных жительницы. Дорожный инцидент произошел в минувшие выходные на региональной трассе «Чегем-2 - Булунгу» у въезда в Нижний Чегем.

Прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили в Mersedes-Benz тела 42-летней, 43-летней и 48-летней женщин. Все трое скончались на месте происшествия еще до приезда сотрудников МЧС.

- Тела погибших передали следственно-оперативной группе ОМВД России по Чегемскому району, - сообщили в пресс-службе МЧС по Кабардино-Балкарии.

Оперативная съемка. Фото: пресс-служба МВД по КБР.

Как сообщил «КП - Северный Кавказ» информированный источник, женщины совершили самоубийство. Утром в день трагедии одна из них звонила брату. В разговоре женщина намекнула на то, что она и ее сестры готовы пойти на отчаянный шаг.

Ранее из жизни ушла их родная сестра. По предварительным данным, она также совершила суицид. Женщины решились покончить с собой буквально через несколько дней после смерти родственницы.

Что заставило взрослых женщин добровольно расстаться с жизнью, еще предстоит выяснить представителям правоохранительных органов.

На данный момент в обстоятельствах смертельного ДТП разбираются сотрудники МВД по КБР. Ход проверки находится на контроле региональной прокуратуры.

- Прокуратурой республики по поручению прокурора республики Николая Хабарова взято на контроль проведение проверочных мероприятий по факту гибели граждан в результате дорожно-транспортного происшествия в Чегемском районе, - сообщили в пресс-службе прокуратуры КБР.

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