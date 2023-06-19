Переходила реку по бревну: 9-летняя девочка из Ставрополя погибла на отдыхе в КЧР

Девочка сорвалась в реку. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Отдых в Карачаево-Черкесии обернулся настоящей трагедией для семьи из Ставрополя. 9-летняя школьница погибла, сорвавшись в реку.

По данным республиканского МЧС, 17 июня дежурная смена спасателей получила оперативное сообщение о том, что в Зеленчукском районе девочка 2014 года упала в реку, переходя переправу из поваленных деревьев. На место ЧП тут же выдвинулись спасатели Архызского поисково-спасательного подразделения Карачаево-Черкесского ПСО МЧС России. Тело ребенка нашли в завале в районе места падения.

Выяснилось, что девочка вместе с папой решили перейти реку София по бревнам. В какой-то момент школьница не смогла удержать равновесие, подскользнулась и сорвалась вниз. Все произошло мгновенно и отец ребенка, который в этот момент находился рядом, не успел помочь дочке.

В обстоятельствах гибели ребенка разбираются следственные органы КЧР.

- Следователями совместно с криминалистами проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе республиканского СКР.

Как стало известно «КП-Ставрополь», погибшая девочка училась в одной из гимназий Ставрополя. В этом году она должна была пойти в 4-й класс. Сейчас родители одноклассников погибшей школьницы собирают средства в поддержку семьи.

Тем временем главное управление МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике обращает внимание гостей и жителей республики на важность соблюдения правил безопасного поведения возле горных рек.

- Обеспечить безопасность детей, в первую очередь, задача родителей, - напоминают специалисты чрезвычайного ведомства.

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