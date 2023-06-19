Фото: Александр Чирков / caucatalog.ru

Отец 39-летней москвички сообщил МЧС о пропаже своей дочери в ночь на 18 июня. Она вместе с тремя другими туристами отправилась с ночевкой на Софийские озера в КЧР и перестала выходить на связь.

Четыре туриста из Москвы вышли на зарегистрированный маршрут 12 июня из поселка Архыз. По плану они собирались закончить девятидневный поход 21 июня в селе Нижний Архыз. Но 18 июня отец одной из участниц обратился в МЧС — его 39-летняя дочь перестала выходить на связь.

Около 21 часов в ведомстве рассказали, что искать туристов отправились три спасателя с одной единицей техники. Они успели обследовать долину реки Дукка и озеро Семицветное, районы перевалов Айюлю и Олений, но безуспешно. Поиски решили возобновить утром.

В 22:30 две участницы группы нашли спасателей сами. Они рассказали, что руководитель группы и еще одна туристка сорвались с перевала Браконьеров и получили травмы.

— Руководитель получил серьезную травму, но находится в сознании. Вторая пострадавшая получила ушиб, — рассказал начальник Архызского поисково-спасательного подразделения Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России Максим Шляхов.

Уцелевшие туристки решили оставить компаньонов позади, а сами отправились искать помощь. Они сообщили спасателям, где найти их раненых друзей и рассказали, что оставили им палатку и запас еды на двое суток.

Решено было дождаться утра перед тем, как выдвинуться на поиски пострадавших. В 4:30 утра 19 июня в экспедицию отправились 12 спасателей с двумя единицами техники. Пока что поиски продолжаются.

К происшествию подключились и следователи. В СУ СКР по Карачаево-Черкесии заявили, что выясняют обстоятельства пропажи четырех туристов из Москвы.

— Следователями и криминалистами следственного управления СК России по Карачаево-Черкесской Республике проводится комплекс неотложных проверочных мероприятий, — сообщили в ведомстве.

Справка: Перевал Браконьеров высотой 2,8 тысячи метров находится в районе Западного Кавказа. Он соединяет реки Аманауз и Бурная. Специалисты присвоили перевалу категорию трудности 1А (минимальная). Чаще всего с перевала Браконьеров туристы уходят в сторону реки Аманауз и одноименного перевала категории трудности 3Б (максимальная).

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