Живая музыка и море цветов: как прошла церемония награждения участниц конкурса «Леди в белых халатах - 2023»

Конкурс «Леди в белых халатах» проводился уже в четвертый раз Фото: Антон СОКОЛОВ

«Комсомольская правда» подвела итоги четвертого конкурса «Леди в белых халатах - 2023», который проводился в преддверии Дня медицинского работника совместно с Министерством здравоохранения Ставропольского края и титульным спонсором - сетью ювелирных магазинов «Рубин».

Без подарков не остался никто Фото: Антон СОКОЛОВ

В этом году рекордным было не только количество участниц, но и отданных за них голосов. Заявки прислали более 70 сотрудниц различных медучреждений региона - от крупных районных больниц, санаториев и городских поликлиник до маленьких сельских амбулаторий в отдаленных районах края.

Читатели «КП» подарили медикам свыше 4,5 миллионов «сердечек» в знак благодарности за их самоотверженный труд. Голоса распределились следующим образом.

Анна Мирошникова Фото: Антон СОКОЛОВ

В номинации «Медсестры» третье место (477174 голоса) заняла Анна Мирошникова, медицинская сестра офтальмологического отделения Ессентукской городской больницы. Она - потомственный медицинский работник.

- Моя бабушка - медсестра. Я часто была у нее на работе в детстве, смотрела, как она проводит процедуры, и тоже очень хотела помогать людям. Моя мечта сбылась! - рассказала Анна.

Дарья Агарков Фото: Антон СОКОЛОВ

На втором месте (508239 голосов) - Дарья Агаркова, процедурная медсестра нейрохирургического отделения Городской клинической больницы скорой медицинской помощи города Ставрополя.

- Еще с малого возраста я знала, что обязательно пойду в медицину и буду помогать людям, чего бы это ни стоило. Это самая лучшая сфера деятельности на мой взгляд, ведь на нас возлагается ответственность за самое важно в жизни - здоровье людей! - поделилась Дарья.

Ирина Федорова Фото: Антон СОКОЛОВ

Победительницей (509722 голоса) стала старшая медсестра консультативно-диагностической поликлиники Ставропольского перинатального центра №1 Ирина Федорова.

- Наш центр помогает появиться на свет самым прекрасным малышам, что может быть лучше этого? - считает наша участница.

Аксана Кенетова Фото: Антон СОКОЛОВ

В номинации «Врачи» читатели «КП» третье место отдали Аксане Кенетовой. Ее первая специализация - акушер-гинеколог, сейчас она - заведующий врач-терапевт Этокской врачебной амбулатории ГБУЗ СК «Предгорная РБ». Общий стаж работы Аксаны Ауесовны - более чем 20 лет. Все эти годы она постоянно учится и повышает свою квалификацию, чтобы решать самые сложные вопросы свои пациентов.

София Эбзеева Фото: Антон СОКОЛОВ

«Серебро» (505333 голоса) завоевала София Эбзеева, врач кардиолог-аритмолог, врач фунциональной диагностики Регионального сосудистого центра Пятигорска: «Как сказал Гиппократ: "Из всех наук, безусловно, медицина самая благородная". Идя в профессию, я понимала, что будет очень трудно, но что может быть прекрасней, когда ты знаешь, что можешь помочь человеку? В свое время я даже оставила музыкальную школу, чтобы посещать медицинский кружок. Я всегда хотела делать что-то во благо людей и видеть, как радуются за меня мои родители».

Мария Васюкова с главным редактором ставропольского филиала «Комсомольской правды» Романом Лаврухиным Фото: Антон СОКОЛОВ

Главный приз получила врач-невролог Предгорной районной больницы Мария Васюкова. Под ее фотографией - 519253 лайка!

Наша победительница уже в 10 лет выбрала будущую профессию и ни разу не усомнилась в своем выборе.

- Стать медиком невозможно, им нужно родиться! Врач - одна из самых героических и благородных профессий. Наш долг - помогать людям, уметь выслушать, относиться с пониманием, быть сильными и милосердными вопреки всем обстоятельствам. У меня перед глазами есть много примеров настоящих врачей. Смотря на них, я не останавливаюсь на достигнутом, строю все новые и новые планы по саморазвитию! - отметила Мария.

Участниц поздравил заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Иван Кошель Фото: Антон СОКОЛОВ

Церемонию посетил заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Иван Кошель.

- Поздравляю вас с прошедшим Днем медика и благодарю «Комсомольскую правду» за внимание к медицинским работникам! Женщины-медики - настоящие герои. Они отдают много сил и времени своей работе, порой в ущерб своим семьям, но по-другому они просто не могут, ведь в их руках - здоровье и жизни пациентов! - подчеркнул Иван Владимирович.

Богдан Милка - лауреат международных конкурсов Фото: Антон СОКОЛОВ

После награждения участниц конкурса «Леди в белых халатах -2023» всех гостей ждал фуршет, выступление лауреата международных конкурсов скрипача Богдана Милка, поздравления от близких, которые пришли их поддержать, и море теплых слов и цветов.