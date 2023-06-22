Просроченный Excel помешал школьникам в Ингушетии сдать ЕГЭ по информатике

Сдать экзамен без проблем помешала бесплатная версия программы Фото: Залина ТАТАРОВА

Проблемы с программным обеспечением возникли в одной из школ Ингушетии 19 июня во время экзамена по информатике. Школьники не смогли закончить тест из-за просроченной Excel на компьютерах.

Инцидент произошел в школе №4 в Назрани, сообщают местные жители в соцсетях. Для выполнения одной из частей экзамена необходимо было использовать программу Excel на компьютерах. Однако на школьных компьютерах установлена лишь пробная версия программы, и к экзамену срок ее действия закончился. Выпускники открыли файл, но не смогли получить доступ для редактирования и провести необходимые расчеты.

По словам родителей, решить проблему на месте оперативно не удалось, и часть школьников не смогла выполнить задание. Теперь ребята гадают, что будет с результатами экзамена.

В Рособрнадзоре «Комсомолке» рассказали, что стоит делать в подобной ситуации.

— Нужно немедленно сообщить о проблеме организаторам. Если неполадку можно устранить быстро на месте, то на этом все и заканчивается. Если же из-за сбоя не остается времени завершить выполнение задания, нужно не выходя из пункта проведения экзамена написать заявление на апелляцию и изложить в нем все обстоятельства. Скорее всего, в таком случае ребенок сможет пересдать экзамен в другой день, — пояснили в ведомстве.

Экзамен по информатике состоит из двух частей и проводится два дня — 19 и 20 июня. Во второй день, по словам родителей выпускников, все прошло без сбоев.

В министерстве образования и науки Ингушетии заявили, что срыва экзамена не было. Сенатор Совфеда РФ от Ингушетии и председатель Государственной экзаменационной комиссии Мухарбек Барахоев рассказал, что со сбоем техники столкнулся лишь один из выпускников. Специалисты не смогли вовремя устранить неполадку, и школьник подал апелляцию. Он сдаст экзамен в резервный день 27 июня.

— Техника может дать сбой в самый неподходящий момент. Специалисты пытались вовремя наладить работу, но на это ушло слишком много времени. Участник ЕГЭ практически завершил выполнение экзаменационного задания, но для точного результата решил пойти на пересдачу, — добавил Барахоев.

КСТАТИ

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