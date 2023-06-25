Принц на белом Rolls-Royce: футболист из Краснодара с размахом женился в Пятигорске

Свадьба краснодарского футболиста прогремела на весь Пятигорск. Фото: соцсети Фото: Залина ТАТАРОВА

В эту субботу не все россияне напряженно следили за новостями. Пока 24 июня в стране разворачивался кризис с бойцами ЧВК, в Пятигорске обсуждали роскошную свадьбу краснодарского футболиста Эдуарда Сперцяна.

Полузащитник ФК «Краснодар» женился 23 июня на Алине Карапетян. Торжество провели в армянских традициях. Гости танцевали под национальную музыку, а жених «выкупил» невесту в сопровождении свиты с шикарными подарками. Забирать будущую супругу 23-летний футболист приехал на белом Rolls-Royce.

Товарищи спортсмена также не остались в стороне от праздника.

— Поздравляем с бракосочетанием Эдуарда Сперцяна и его избранницу Алину! Желаем молодым счастья, любви, взаимопонимания и долгих лет вместе! — поздравили новоиспеченную семью в Telegram-канале «ФК Краснодар».

Тем временем другая скандальная свадьба на Кавказе так и не состоялась. Самый жестокий киллер России Аслан Гагиев по прозвищу Джако решил отвлечь внимание журналистов от суда над ним и объявил о скорой женитьбе. Главарь банды, обвиняемой в более чем 60 убийствах, заявил, что избранница уже нашлась. Однако позже сдал «назад» и назвал собственное обещание «глупостями».