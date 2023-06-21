«Если найдется сумасшедшая — я готов»: самый жестокий киллер России Аслан Гагиев ответил на слухи о свадьбе в СИЗО

Гагиев объявил о женитьбе, а потом передумал. Фото: личный архив Гагиева

В Ростове подходит к концу судебный процесс по делу самого жестокого киллера России — Аслана Гагиева по прозвищу Джако. Пока журналисты ждут приговора, подсудимый устраивает шоу для прессы.

На днях Гагиев анонсировал, что планирует вновь жениться. К 53 годам криминальный авторитет уже успел обзавестись 22 детьми. На очередном заседании в суде 14 июня Джако заявил, что новая избранница согласилась выйти за него замуж прямо в СИЗО.

Новостями своей личной жизни киллер поделился с журналистами в перерыве. В тот день он давал показания в Южном окружном военном суде. С предъявленным обвинением Гагиев категорически не согласен.

— Получается, что я не один [банду] создавал, а совместно с другими лицами? Это что получается, совместно с ними я разделяю участь? Или мне идет скидка? На 30% каждого делим, 30% я создавал, 30% — он создавал. Степень моего «создавания» я прошу озвучить в процентном соотношении. <…> Я не согласен с вашим обвинением, — цитирует подсудимого телеканал «360».

После заседания корреспондент «КП-Ставрополь» связался с адвокатом Гагиева, однако защита криминального авторитета отказалась комментировать слова своего подзащитного о скорой свадьбе. А ровно через неделю, 21 июня, Джако уже сам опроверг собственное заявление на очередном заседании.

— Я уже старый, больной, никому не нужен. Кто за меня пойдет? Никто. Если найдется сумасшедшая какая-то, я готов рассмотреть вопрос. А так, это все глупости, — отмахнулся Гагиев.

В 2004 году Аслан Гагиев организовал одну из самых крупных банд в России, которая связана как минимум с 60 преступлениями на заказ. Группировка орудовала на Северном Кавказе, в числе их жертв — зампрокурора Промышленного района Владикавказа Олег Озиев и бывший мэр столицы Северной Осетии Виталий Караев.

С февраля 2014 года Джако находился в международном розыске, но в январе 2015 года он был задержан в Вене. В 2018 году его экстрадировали в Россию. Судебный процесс над ним и еще 11 участниками банды уже продолжается пятый год, в числе обвиняемых значатся также трое бывших полицейских.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Три класса образования и 11 маленьких детей: что известно об Аслане Гагиеве, обвиняемом в 60 заказных убийствах

Начался суд над самым жестоким киллером России (подробности)

Попросил пожизненное и велосипед: Аслан Гагиев, обвиняемый в 60 убийствах, превратил суд в шоу

На первом заседании главарь самой кровавой банды веселился и рассказывал о «роскошных» условиях в СИЗО (подробности)