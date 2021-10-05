Три класса образования и 11 маленьких детей: что известно об Аслане Гагиеве, обвиняемом в 60 заказных убийствах

Фото: личный архив Аслана Гагиева

В Южном военном суде главарь банды киллеров Аслан Гагиев заявил, что окончил всего три класса. Хотя известно, что пару лет он все же проучился в МИСИ (Московский государственный строительный университет).

- Что окончил вуз - это неправда. Три класса в школе в селе Болкви. По-русски вот даже не понимаю, - ответил Гагиев судье на вопрос по имеющимся в деле документах.

Поэтому, видимо, и просил перевести вопрос судьи, касающийся смены им своего имени, фамилии и отчества. Заметим, что Гагиев жил под фальшивым паспортом на имя Сергея Морозова.

Фальшивый паспорт Аслана Гагиева. Фото: СК РФ

Любопытен рассказ Джако (кличка в криминальном мире) про его семейное положение. Как ранее писала «КП», по разным источникам у Аслана Гагиева 22 ребенка от разных женщин.

Сам же он на суде сказал, что у него 11 несовершеннолетних наследников, самому младшему из которых всего 3 года. На вопрос о том, женат ли он, Гагиев ответил, что в 17 лет заключил официальный брак ради получения прописки. А сейчас у него есть так называемые гражданские супруги. И не одна.

- Я многоженец, - утверждает Джако.

Напомним, что уроженцу Южной Осетии вменяют 60 заказных убийств, совершенных гагиевцами - членами возглавляемой им группировки. На 2018 год были осуждены 22 бандита. Однофамилец главаря и предводитель владикавказского «отделения» группировки Олег Гагиев получил пожизненный срок. Остальные участники банды тоже отправились в колонии надолго. В 2019 году прошел суд и над координатором убийств Артуром Джиоевым. Он получил 17 лет «строгача».

Артур Джиоев. Фото: из материалов уголовного дела Фото: Евгения СОКОРЕВА

Три года назад следователи предполагали, что банда не добита до конца. И на свободе еще могут оставаться так называемые «спящие» ее члены, готовые активизироваться в любой момент, сумей Аслан Гагиев наладить управление ими.

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