Попросил пожизненное и велосипед: Аслан Гагиев, обвиняемый в 60 убийствах, превратил суд в шоу

Аслан Гагиев был управленцем преступной сети, опутывавшей в 2004-2015 годах Москву, Московскую область и Северную Осетию

Обвиняемый в 60 заказных убийствах Аслан Гагиев, в криминальном мире известный как Джако, превратил суд в шоу. Его многотомное дело 4 октября 2021 года начал рассматривать Южный военный суд в Ростове-на-Дону. На первом заседании 50-летний Гагиев (по другим данным, ему уже 51 год - у киллера было несколько паспортов) шутил с журналистами и на все вопросы отвечал с очевидным сарказмом.

У судьи он с усмешкой попросил пожизненное заключение, заявив, что устал от роскошных условий содержания в СИЗО. Где он пробыл, с его слов, почти шесть лет. Хотя заметим, что Гагиева задержали в январе 2015 года в Австрии за фальшивый болгарский паспорт. И вскоре отпустили под залог в 100 тысяч евро. Генпрокуратура России тогда направила в Вену запрос о его экстрадиции. Но одобрен он был лишь спустя два с половиной года. Так что в российском СИЗО Джако сидел с 2018 года.

- Это не тюрьма, была бы тюрьма... Три комнаты: одна столовая, другая спортзал, другая баня. Хамам турецкий. Там столько места, что я написал, чтоб мне велосипед дали, кататься хочу, - шутил Джако.

Еще он наговорил интересного про свое семейное положение и образование. Утверждает, что закончил лишь три класса сельской школы и многоженец.

Аслан Гагиев руководил преступной сетью, опутывавшей в 2004-2015 годах Москву, Московскую область и Северную Осетию. В наемники шли милиционеры, сотрудники прокуратуры и даже высокопоставленные силовики - многие с опытом участия в боевых действиях. Гагиев платил им ежемесячное вознаграждение в размере не менее тысячи долларов США. Некоторые вплоть до суда продолжали верить, что под началом Гагиева работали на спецслужбы и ликвидировали убийц, похитителей людей, коррупционеров и других негодяев.

Бочка с телом убитого гагиевцами банкира. Фото: МВД РФ

Так убедительно внушал им эти идеи Джако. На деле, киллеры убивали неугодных его заказчикам банкиров, бизнесменов и чиновников. Следствие сумело доказать причастность гагиевцев к 60 убийствам.

Розыск Аслана Гагиева велся по линии Интерпола

Кстати, в 2019 году во Владикавказе прошел суд над Артуром Джиоевым, которого Аслан Гагиев лично учил держать в руках оружие, за что в банде того звали «сынком». Джиоев получил 17 лет «строгача». Он 11 лет как «мозг» гагиевской структуры отвечал за вооружение киллеров, координацию главарей банд и до мелочей продумывал каждое из заказанных боссом.

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