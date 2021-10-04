Самый жестокий киллер России Аслан Гагиев отверг обвинения суда в десятках убийств

Джако удавалось убедить всех в том, что он очищает Россию от "гнилых" людей. Фото: личный архив Гагиевых

Предположительный организатор и главарь вооруженной банды из Северной Осетии Аслан Гагиев (Джако) не признал свою вину в суде. Он отрицает свою причастность к десяткам убийств, в том числе банкиров и чиновников. Об этом сообщила пресс-служба Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону.

- Свою вину Гагиев в ходе заседания не признал, - рассказали в суде.

"Банда Гагиева" держала в страхе всю республику, начиная с 1990-х годов. По данным следствия, он причастен к убийству зампрокурора Промышленного района Владикавказа Олега Озиева в 2013 году и трех предпринимателей из Северной Осетии - Таймура Кадзаева, Валерия Лалиева и Алана Торчинова. Во время похорон одного из них злоумышленники начали стрелять по процессии.

Помимо этих эпизодов, Гагиева подозревают еще в десятках убийств и покушений на представителей власти, предпринимателей и банкиров. Джако потребовал, чтобы его дело рассматривал суд присяжных. Однако ведомство не удовлетворило заявление.

- В Подмосковье у Джако было несколько "конспиративных квартир", где бандиты жили и готовились к преступлениям. Однако главный криминальный талант Гагиева состоял не в том, что на него работали за небольшие деньги, а в умении убедить всех своих подручных, что они - члены тайной ячейки ФСБ, очищающей Россию от нечистых на руку людей, - рассказал КП свой источник, знакомый с ходом следствия.

Гагиев скрывался от правосудия в Австрии, его объявляли в международный розыск. Однако процедура экстрадиции шла несколько лет. Однажды самолет с беглецом пришлось развернуть сразу после взлета - оказалось, что у киллера в тюрьме развилась редкая форма аэрофобии.

При этом Гагиев - отец 22 детей.

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