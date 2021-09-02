Самый жестокий киллер России Аслан Гагиев требует суда присяжных

Аслан Гагиев. Фото: INTERPOL

В Южный окружной военный суд поступило уголовное дело главы банды киллеров Аслана Гагиева по прозвищу Джако. Материалы зарегистрировали только 25 августа, первое заседание пройдет 7 сентября. Источник "КП-Ставрополь" сообщает, что сторона защиты ходатайствует о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей.

Гагиева обвиняют в организации преступного сообщества, трех банд, шести убийств и незаконном обороте оружия. Следствие считает, что он причастен к убийству зампрокурора Промышленного района Владикавказа Олега Озиева в 2013 году и трех предпринимателей из Северной Осетии - Таймура Кадзаева, Валерия Лалиева и Алана Торчинова. Во время похорон одного из них злоумышленники начали стрелять по процессии. Помимо этих эпизодов, Гагиева подозревают еще в десятках убийств и покушений на представителей власти, предпринимателей и банкиров.

Бочка с телом убитого гагиевцами банкира. Фото: МВД РФ

Сама банда Гагиева сформировалась в 2004 году и за несколько лет значительно выросла. В лучшие годы в нее входило до 70 человек, многие - либо бывшие спортсмены, либо сотрудники правоохранительных органов.

- За свои преступления "рядовые" банды на руки получали около 50 тысяч рублей, но Гагиев полностью оплачивал их тренировки, питание и проживание, - рассказывал источник "КП", близкий к следствию. - В Подмосковье у Джако было несколько "конспиративных квартир", где бандиты жили и готовились к преступлениям. Однако главный криминальный талант Гагиева состоял не в том, что на него работали за небольшие деньги, а в умении убедить всех своих подручных, что они - члены тайной ячейки ФСБ, очищающей Россию от нечистых на руку людей.

Розыск Аслана Гагиева велся по линии Интерпола

Пока соратников Гагиева сажали - он скрывался от правоохранительных органов в Австрии. Мужчина был в международном розыске. И даже когда его поймали, киллера долго не могли перевести в Россию. Процедура экстрадиции шла несколько лет. Однажды самолет с беглецом пришлось развернуть сразу после взлета - оказалось, что у киллера в тюрьме развилась редкая форма аэрофобии.

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