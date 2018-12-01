«Осетинскокго Мориарти» Аслана Гагиева обвинили лишь в 6 убийствах из 60

«Осетинского Мориарти» Аслана Гагиева обвинили в организации всего 6 убийств, при этом следователи уверены, что киллеры криминального авторитета по кличке Джако убили около 60 человек. Однако из-за условий соглашения с экстрадировавшей его Австрии правоохранителям пришлось довольствоваться малым.

— Да, его действительно обвинили лишь в 6 убийствах, при чём все они относятся к Северной Осетии. Убитые состояли в бандах-конкурентах, только один — силовик. Это зампрокурора Промышленного района Владикавказа [Олег] Озиев, убитый в 2013 году, — сообщил «КП» источник в силовых структурах.

При этом зампрокурора даже не пытался «копать» под преступника — между ними просто произошёл конфликт, который Гагиев решил смыть кровью, послав своих киллеров. Помимо организации убийств, «осетинского Мориарти» обвиняют в создании организованного преступного сообщества, трёх банд и незаконном обороте оружия.

При этом сам подозреваемый считает себя невиновным. Правда от дачи показаний Гагиев отказывается и никаких намёков на алиби не предоставляет.

Сейчас Джако и его адвокаты знакомятся с материалами 160-томов уголовного дела. После этого утверждение обвинения в прокуратуре и суд.

Паспорт Гагиева на имя Сергея Морозова. Фото: МВД РФ

Напомним, что силовикам удалось выйти на криминального гения почти случайно — во время допросов своего бывшего босса сдал однофамилец Олег Гагиев по кличке Малыш (пожизненно осуждён). Он возглавлял отряд киллеров, покушавшихся на на руководителя администрации главы Северной Осетии Сергея Такоева, убивших мэра Владикавказа Виталия Караева и его предшественника в этой должности Казбека Пагиева, а также нескольких силовиков. Тогда впервые прозвучало имя некоего Сергея Морозова, стоящего над Малышом. Позже следствие выяснило, что это и был Гагиев.

«Осетинского Мориарти» искали с 2013 года. Шаг за шагом правоохранители открывали страшную правду — Гагиев был настоящим Наполеоном преступного мира, создав прекрасно организованное сообщество киллеров. За убийства «рядовые» получали около 50 тысяч рублей, но при этом бесплатно жили, питались и даже тренировались на специальной базе. Перед убийствами они переезжали на специально подготовленные «конспиративные квартиры», где могли находиться в полной безопасности, выслеживая цель и продумывая преступление.

Джако был потрясающим манипулятором — почти все члены его группировки свято верили в то, что тайно работают на правоохранительные органы, пропалывая «вредителей»: зазнавшихся банкиров, коррумпированных чиновников и похитителей людей. Последние действительно попадали в прицел киллеров «осетинского Мориарти» — в начале 2000-х в Северной Осетии преступные группировки часто похищали детей богатых жителей, требуя выкуп. Их родители платили Джако за жизнь своего чада, и киллеры устраняли преступников, возвращая детей.

По данным следователей, члены банды Гагиева действительно спасали детей, убивая похитителей за большие деньги

Когда в преступной ячейке поняли, что за них взялись всерьёз, Гагиеву и ещё нескольким участникам банды удалось бежать за границу. Но в 2015 году в Вене «осетинского Мориарти» задержали за поддельный паспорт. Он успел выйти под залог в 100 тысяч евро, но из поля зрения полицейских скрыться не успел — позже австрийские власти арестовали его по запросу об экстрадиции в Россию.

Судебные тяжбы продлились почти три года. В конце-концов, отечественным следователям удалось убедить иностранных коллег, что перед ними опаснейший преступник. Джако экстрадировали в Россию лишь 20 июня 2018 года.

Сейчас главное следственное управление СКР по СКФО готовит документы для обращения к властям Австрии. Правоохранители надеятся убедить коллег, что Джако виновен во всех инкриминируемых ему преступлениях и получить разрешение на привлечение его к уголовной отвественности. Однако это будет сделано лишь по завершению судебных процессов всех членов его преступной сети.

Отметим, что даже сейчас преступления «осетинского Мориарти» практически гарантируют ему пожизненное заключение.

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