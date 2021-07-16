Экс-прокурора из Осетии будут судить за заказное убийство мужа сестры, работавшего в Следкоме

Часть киллеров уже получили свои сроки Фото: Артем КИЛЬКИН

Экс-прокурор Ольга Швецова предстанет перед судом за подстрекательство к убийству бывшего супруга сестры, старшего следователя Александра Леонова. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Следствие установило, что в сентябре 2012 года Швецова встретилась в Москве с лидером крупной осетинской банды Асланом Гагиевым. Бывшая прокурор Иристонского района города Владикавказа уговорила мужчину пойти на преступление и отдала фотографию Леонова. За заказное убийство она не отдала ни рубля. Причиной, как и ранее заявляли источники stav.kp.ru, стали семейные разногласия с бывшим мужем сестры - тот намеревался взыскать с нее более 25 млн рублей в рамках суда по разделу совместно нажитого имущества.

Дело доверили группе из пяти человек. Это Артур Джиоев, Евгений Яшкин и трое других лиц. 12 сентября во дворе дома по улице Крылатские холмы в Москве старшего следователя Леонова застрелили на глазах у новой супруги.

- В отношении Джиоева и Яшкина за совершение данного преступления ранее были выненесены судебные решения. Еще двое обвиняемых, причастных к преступлению, объявлены в розыск, в отношении еще одного обвиняемого уголовное дело рассматривается в суде, - сказано в сообщении СКР.

Саму Швецову задержали 15 декабря 2019 года в аэропорту Беслана. Оттуда она хотела лететь в Москву, а потом - в Германию. У женщины была годовая виза, но есть версия, что прокурорша хотела остаться за рубежом на ПМЖ. Ей инкриминируют статью "подстрекательство к совершению убийства группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений".

Ольга Швецова на работе

Почему с экс-прокурора Иристонского района города Владикавказа не взяли денег? Источник "КП-Ставрополь" говорил, что Швецову могли уважать. Так, в 2007 году она в составе группы из 7 человек покорила западную вершину Эльбруса (5,6 тысяч метров). Три человека в ходе восхождения сдались, но только не прокурор.

Скриншот поискового запроса на Яндексе и новостной ленты Прокуратуры Северной Осетии

Следователи СКР по СКФО закончили расследование уголовного дела в отношении Швецовой. В скором времени его вместе с утвержденным обвинением передадут в суд.

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